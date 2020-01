Un "error" deja fuera de los presupuestos los sexenios

Los sindicatos educativos han tenido una mala salida y entrada de año. Además, totalmente inesperada. Se debe a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado martes, 31 de diciembre, del presupuesto del año 2020 en la Comunidad Autónoma. El documento establece en lo relativo al pago del complemento de los sexenios para los docentes no universitarios de las Islas "las cantidades correspondientes a 2019 y no las pactadas en su momento para el nuevo año", según apuntan las fuerzas sindicales.

"Un error de transcripción". Así valoran desde la Consejería de Educación el hecho de que el BOC no recoja en la Ley de Presupuestos 2020 el acuerdo con todas las organizaciones sindicales del ámbito de la enseñanza, sino la tabla salarial anterior. Recuerdan que "el procedimiento está en el Parlamento. Este texto se modificó con una enmienda que recibió el visto bueno de todos los grupos de la Cámara". Y valoran: "Se ha hablado ya con los sindicatos y están tranquilos después de escuchar la explicación trasladada".

En una nota de prensa la Consejería confirma que el Parlamento autonómico corregirá en la Ley de Presupuestos este error que afecta a los sexenios del personal docente. Educación asegura haber detectado un error en la transcripción de las cuantías del complemento retributivo por formación permanente del personal docente no universitario en el texto final, tras la aprobación de las enmiendas. Ese error, aseguran, "será corregido por el Parlamento de Canarias con la publicación de una corrección". La Consejería "pide a los sindicatos calma", ya que ha iniciado los trámites para enmendar el error.

Desde los sindicatos califican lo ocurrido como "surrealista", porque "parece que se han limitado a un corta y pega de lo que incluía el borrador sin tener en cuenta la enmienda presentada por el propio PSOE y aprobada de forma unánime por todos los grupos en el Parlamento de Canarias". Reafirman la unidad sindical para afrontar este "asunto clave" para los docentes que entendían solucionado.

La versión de ANPE. El sindicato mayoritario en la enseñanza no universitaria del Archipiélago denuncia en un comunicado que los presupuestos de la Comunidad Autónoma, publicados el martes 31 en el BOC, "no incluyen las partidas de los sexenios pactadas para 2020, tal como se había comprometido la consejera de Educación, María José Guerra, y el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres". Su presidente, Pedro Crespo, subraya: "Exigimos que los responsables asuman este lapsus y lo modifiquen de manera urgente". Lo hacen con la intención de que la retribución a aquellos docentes que tengan derecho a ella por tener un mínimo de seis años acreditados de formación entre en la nómina de este mes.

ANPE Canarias y el resto de sindicatos educativos denunciaron que el proyecto de Ley de Presupuestos entregado al Parlamento de Canarias no contemplaba la subida de los sexenios acordada para el año que empieza, sino que mantenía la vigente en 2019. Este cambio suponía vulnerar el acuerdo firmado en 2017 para abonar de manera progresiva los sexenios hasta 2022. Se decidió que se hiciera de forma paulatina "porque el Gobierno no tenía capacidad para pagar íntegramente este complemento que reciben todos los docentes de España", recuerda Crespo. "Hasta entonces, los docentes canarios estaban discriminados respecto a compañeros de otras comunidades; ahora, retrocedemos lo poco avanzado, pues aún no percibíamos todo el complemento" resumen desde ANPE.

Los sindicatos, de manera conjunta, iniciaron una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y miembros del Gobierno, que culminó en la presentación de una enmienda por el Grupo Socialista para modificar esas cantidades y cumplir el compromiso. "Nos ha sorprendido que aparezcan las cantidades de 2019 después de todo el trabajo de negociación", lamenta Crespo. El sindicato exige que la Consejería rectifique.

Comisiones Obreras. La Federación de Enseñanza de CCOO afirma que "las cantidades acordadas con el Gobierno de Canarias para el pago de los sexenios a los docentes no coinciden con las partidas que figuran en los presupuestos generales publicados en el BOC". El sindicato indica que, a pesar del acuerdo de presentar una enmienda para cumplir con la mejora del marco retributivo del personal docente, en la ley las cantidades aparecidas no corresponden con la consensuadas. CCOO exige una explicación y "una rectificación inmediata".