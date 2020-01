CC-PNC "exige el cumplimiento"

El diputado del Grupo Nacionalista Canario CC-PNC, Sergio Rodríguez, reclama al Gobierno de Canarias que rectifique y proceda al incremento de los sexenios de los docentes, pactados para 2020. Rodríguez, que ya lo denunció desde que se conoció el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, lamenta que la hoja de ruta firmada en 2017 para que los docentes no universitarios de las Islas percibieran de forma plurianual el complemento retributivo de los sexenios que les corresponde, y les equiparara con el profesorado no universitario de otras administraciones, "haya caído en saco roto después de un intenso proceso de negociación". Por esta razón, continua el diputado, "no es de extrañar que los sindicatos hayan alzado la voz por este incumplimiento de los acuerdos, que mantiene las cuantías de los sexenios invariables con respecto a 2019 y supone un retraso en la paulatina recuperación de los derechos de los docentes que se inició en la legislatura pasada".