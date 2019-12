Menú de Año Nuevo con sabor canario

El menú para Año Nuevo es una de las principales preocupaciones de los 'cocinillas' que quieren sorprender en este día especial a familiares y amigos con deliciosas recetas. Para que los sabores canarios no falten en esta cita, te proponemos un menú 'made in Canarias' que no dejará indiferente a nadie.



ENTRANTES

Una parte importante de los menús son los entrantes y aperitivos que se sirven para abrir boca antes de los platos principales. Es importante que estos no resulten pesados, para que aún después de degustarlos quede hueco en el estómago para seguir disfrutando del resto de platos.

- Pata de cerdo asada

1 Pata de cochino

2 ó 3 Cabezas de Ajo

1 Limón

1 Vaso pequeño de Aceite

1 Vaso pequeño de Vino blanco

2 Cebollas

Pimienta negra

Nuez moscada

Pimentón

Orégano

Sal



Elaboración

Lo primero que hemos de hacer es poner a precalentar el horno a 200º en el modo calor arriba y abajo o ventilador Después, quitarle la piel a la pieza. Tras eso, y por otro lado, vamos haciendo un majado con ajos, pimentón, pimienta negra, nuez moscada, orégano y un poco de sal. Cuando esté todo bien majado, añadimos un chorro de aceite, otro de vino y el jugo del limón. Se cubre la pata con este aliño, y se deja reposar durante toda la noche anterior Para hornearla, colocar la pata en la bandeja del horno, cuando lleve como una hora, bajar la temperatura a 190º. (La pata necesitará 1 hora de cocción por kilo de carne). Para comprobar que la pata esté cocinada, pinchar con un pincho y cuando no salga líquido del interior, ya estará hecha.

- Pella de gofio

Ingredientes

200 gr de Gofio

1 Vaso de Agua

1 Cucharada de Azúcar

1 Cucharada de Aceite, sal.



Elaboración

Para la elaboración necesitamos un recipiente en el que hacer la masa, como una hondilla, por ejemplo. Ahí metemos el gofio, el cual se mezcla con el aceite y con el agua, en el que ya estarían disueltos el azúcar y la sal. Todo esto se amasa, y con las manos se le irá dando forma, hasta que quede homogénea. Por último, se le hacen los cortes, que son las porciones.

PLATO PRINCIPAL

La gastronomía canaria cuenta con una amplia gama de primeros platos. Éstos son los conocidos como platos de cuchara y se caracterizan por su consistencia y la calidad de sus ingredientes.



- Caldo de pescado

Ingredientes

2 kg. Pescado blanco

2 litros de Agua

2 kg. de Papas

2 Tomates maduros

1 Pimiento

1-2 Cebollas

3 dientes de Ajos

1 sobre de Azafrán

1 manojo de Hierbahuerto

1 cucharada de Pimentón

1 taza de Aceite y sal

Elaboración

Se pone en un caldero unos dos litros de agua, asegurándonos que cubre todos los ingredientes de los que se compone el caldo. Después se empiezan a cocinar las papas, que las pondremos peladas y cortadas en trozos más o menos grandes. Por otro lado, majamos bien con el mortero, media cabeza de ajos, con un "pelín" de azafrán, un poquito de pimentón y la sal. Todo esto se hecha sobre las papas, que continúan cocinándose. Mientras, en un sartén, con poco aceite, se va dorando ligeramente el pescado, que ya ha sido previamente cortado en rodajas y pasado por harina. Luego se aparta el pecado y se hace una fritura con un par de tomates, un pimiento verde y una cebolla. El resultado lo vertemos también sobre las papas que aún se están guisando. Cuando las papas estén a punto de hacerse, se echa en el caldero el pescado y lo dejamos al fuego durante unos cinco minutos. Seguidamente se retira del fuego, y se deja reposar antes de presentar el pescado con las papas en una bandeja, y se acompaña de una escudilla de gofio escaldado con hierbahuerto (hierbabuena), más una salsera con mojo verde.

- Caldo de Millo

Ingredientes

8 Piñas de Millo tierno

2-3 Litros de Agua

1 Taza pequeña de Aceite

? kg de Papas

1 Cebolla y 1 cabeza de ajo

1 Tomate maduro

? manojo de Perejil

? sobre de Cominos

1 sobre de Azafrán

5 ramitas de Cilantro

Sal



Elaboración

Lo primero que hay que hacer es pelar o deshojar las piñas y luego desgranarlas con la ayuda de un cuchillo o útil similar. Acto seguido ponemos a hervir el agua en un caldero, junto con el aceite, la cebolla, el tomate, los ajos, el perejil y el cilantro, todo bien pelado, bien limpio y en crudo. Después se le añade el azafrán y los cominos. Lo último que meteremos en el caldero será el millo, y cuando esté casi hecho, o sea, tiernito, agregamos las papas, en trozos no muy grandes para que así se hagan bien y en poco tiempo. Cuando todo esté bien guisado, se deja reposar un poco, y ya está listo para servir.

SEGUNDO PLATO

Dentro de lo que podríamos catalogar como segundos platos, cabría hacer una serie de distinciones entre los que son de carne, los que son de pescado y aquellos donde el componente básico es otro, como legumbres, etc. Algunos de éstos platos tienen tanta consistencia, que son degustados como plato único.



- Conejo al Salmorejo

Ingredientes

1 Conejo

2 cabezas de Ajo

1 Pimienta colorada

1 cucharadita de Pimentón

1 chorrito de Vinagre

1 chorrito de Aceite

Cominos

Perejil

Orégano

Tomillo

Sal



Elaboración

Para empezar tenemos que limpiar y partir el conejo en trozos, para dejarlo toda la noche anterior a su preparación, en un salmorejo que se prepara a base de: ajos machacados, perejil, orégano, tomillo, pimentón y un poco de sal. Luego se le echa un chorrito de aceite y un poco de vinagre. Al día siguiente se fríe el conejo, y cuando esté listo, se hace un mojo con la pimienta colorada, tres dientes de ajo, cominos, un poco de sal, aceite y vinagre. El mojo se vierte sobre el conejo y ya está listo para servir.

- Encebollado de cherne salado

Ingredientes

1 kg. de cherne salado o restos del sancocho

1/2 taza de aceite de oliva

6 dientes de ajo

4 cebollas medianas

1 pimiento verde

5 ramas de perejil majado

1 cucharadita de orégano



Elaboración

El pescado, desalado en agua desde la noche anterior, se pone en un caldero a hervir hasta que esté tierno. Se escurre bien el agua, se le quita la piel y se desmenuza, teniendo cuidado de eliminar todas las espinas. En una sartén con el aceite se doran dos dientes de ajos picados, se les añade la cebolla cortada, el pimiento picado y se hace una fritura. En un caldero bajo se pone el cherne desmenuzado y se le agrega la fritura. Se pone a fuego lento para que el pescado vaya tomando el gusto de la fritura. Cuando veamos que el conjunto está hecho, en un mortero se majan el resto de los ajos junto al perejil picado y el orégano. Se vierte sobre el pescado y se deja hacer a fuego bajo otros cinco minutos. Se aparta y se sirve. Este pescado se puede acompañar de papas arrugadas o de papas sancochadas y batatas (también sobrantes del día anterior). La combinación del salado del pescado con el sabor dulce de la batata hacen de este sencillo plato un verdadero manjar. Entre las variantes que se pueden documentar está hacer la fritura con cebollas, pimiento, ajos y varios tomates maduros. Se le añade una hoja de laurel, unas ramas de tomillo, la punta de una cucharita de pimentón dulce, y se riega con medio vaso de vino blanco. Cuando el vino se haya reducido, se agrega al caldero del pescado y se deja cocinar. Se apaga el fuego y dejamos reposar un buen rato para que adquiera más gusto, mientras hacemos las papas sancochadas y la batata.



POSTRES

La repostería es una de las debilidades del isleño, no hay comida sin postre, y lo ideal es que éste, sea algo dulce. Tradicionalmente, las Islas han sido receptoras de muchas influencias externas, y esto explica de alguna manera, la variedad de la repostería canaria.



- Huevos Moles

Ingredientes

8 yemas de huevo

200 gr. de azúcar

400 cc. de agua



Elaboración

La proporción para la elaboración es la misma: por cada yema de huevo, dos cucharadas soperas de azúcar. Se comienza haciendo un almíbar, para ello se pone el azúcar en el fondo de un caldero y se vierte sobre la misma el doble de agua. Se pone a fuego lento y se le va dando vueltas hasta que el azúcar se disuelva bien, y quede todo bien ligado. Tras esta operación se deja enfriar, para poder entonces mezclar las yemas de huevo, que ya han sido batidas aparte, removiendo bien hasta que liguen los dos componentes. El resultado se pone "al baño María" hasta el nuevo hervor. La otra fórmula consiste en ir batiendo las yemas primero, y luego verter el almíbar al tiempo, hasta lograr que el batido quede compacto. El resultado, sea cual sea la receta utilizada, termina con la presentación del postre en un vasito o copa ancha. Estas se meten en la nevera para su mejor mantenimiento y darle un toque de frío al postre en cuestión. Se sirven con gofio espolvoreado.



- Truchas

Ingredientes



1 kilo de batatas amarillas

100 gramos de almendras peladas y molidas

3 yemas de huevo

250 gramos de azúcar

Canela en polvo

1 rama de canela

2 limones (uno para rallar y otro para sacar a corteza)

2 semillas de anís estrellado

Azúcar glass para espolvorear (al gusto)

Copa de Anís o Marie Brizard

Obleas grandes de empanadillas

Aceite de girasol



Elaboración