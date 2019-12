Isa Pantoja anuncia su boda y futura maternidad

Isa Pantoja es un cúmulo de noticias... Desde que cumpliera 18 años, o mejor dicho antes... aunque no se podía hablar de ella por ser menor de edad, ha generado noticia día sí, día también. A sus 24 años, lleva cinco viviendo de su aparición en los medios, de ser imagen de marcas y de dar exclusivas. Sin embargo, hay una que le han reventado... aunque ya la veremos darla por todo lo grande de ser verdad o si tiene que desmentir.

Tras la mala relación o mejor dicho, casi inexistente relación con su familia que se ha hecho más patente en los últimos días al pensar ella, que en su casa no iba a celebrar su madre Isabel Pantoja la Nochebuena y la Navidad , por el estado de salud de su abuela y porque su hermano Kiko Rivera lo suele celebrar con la familia de Irene, Isa parece que tiene una exclusiva que os contaremos más adelante. La joven, además pensaba que no lo iban a celebrar, ya que aseguraba que no le habían dicho nada de ir a pasar los días, aunque luego alegaba que a su casa no hacía falta que nadie le invitara.

La sorpresa fue mayúscula al descubrir que su exnovio Omar Montes , pasaba el día de Navidad con su familia en Cantora con su madre y con su hermano Kiko... y encima por redes. En la foto y en la celebración no estaba Irene Rosales, ¿se tenía que dividir la pareja? ¿Quería ella estar con los suyos y Kiko alegrar el día a su madre? ¿No le gustaría a Irene participar de semejante osadía a su cuñada Isa Pi?

Volviendo a la exclusiva de Isa, que no la ha contado ella, sino una persona cercana a su círculo familiar, esta es de lo más sorprendente. Luis Rollán ha asegurado en el programa de 'Viva la Vida' que Isa Pi le ha dicho a su circulo cercano que quiere casarse con Asraf y ser mamá otra vez...

Para la joven esta no sería solo la segunda vez que sería mamá sino que sería también su segunda boda tras casarse con Alejandro Albalá en tierras mexicanas... ¡Duro fue el divorcio! Tras aquella boda que salió a la luz meses después de haberse celebrado... Alejandro Albalá y la conocida como Chabelita contraían matrimonio civil el pasado 23 de junio de 2016 en Cancún y la exclusiva de su boda aparecía el 15 de febrero de 2017.

Por su parte, Jose Antonio Avilés aseguraba que: "Asraf después de la boda con Isa Pi, él quiere ser famoso", ver para creer. A este paso, la Real Academia de la Lengua (RAE) tiene que modificar la acepción de la de palabra famoso o crear un nuevo término para aquella gente reconocida por su valores, cualidades y logros...

De ser cierto, esto supondría otras exclusivas más y superar a otras socialités como Carmina Ordóñez o Carmen Martínez-Bordiú.