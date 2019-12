Aumentan un 8% los casos de emergencia por violencia machista que llaman al 112

Los casos de emergencia por violencia de género de mujeres que han decidido acudir al número de emergencias 1-1-2 en Canarias han crecido un 8% en relación al año 2018. En total, fueron 8.088 las llamadas que tenían este carácter de riesgo, es decir, cinco de cada diez registradas en el Archipiélago. Según el Ministerio de Presidencia, Canarias ha recibido, además, 7.419 denuncias por violencia machista durante este año 2019.

En total, hasta el 26 de diciembre de este año, el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia ha atendido 14.612 llamadas. El 25% restante (3.680) tuvieron caracter urgente y el 20% (2.844) de información. Durante el pasado año 2018 se registraron 14.002 alertas de violencia de género de las que 7.468 fueron de emergencia y 3.663 urgentes. El resto (2.871) solicitaron información sobre estos incidentes. A estas cifras suman las 3.962 llamadas registradas al 016, el otro número específico de llamada de emergencia para las víctimas de violencia de género, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

A tenor de estas llamadas realizadas al 1-1-2, el centro movilizó 1.529 recursos de los dispositivos de emergencia insulares, 16.354 policiales y 1.216 sanitarios. Casi la mitad de los incidentes, concretamente 6.983, fueron de violencia no física. Otros 6.051 fueron de violencia física sin agresión sexual y los últimos 329 fueron casos en los que constó agresión sexual. El resto fueron de violencia no definida (165), consulta (694) y coordinación (390). En lo que se refiere a los hombres agresores, en cuatro de cada diez casos, incurrió en violencia hacia la mujer su pareja. Concretamente, fueron 6.504 los casos en los que el conflicto tuvo origen en una disputa con la pareja sentimental de la víctima. En el 20% de los casos (3.005), fue la expareja quien protagonizó el incidente. En menor proporción, la violencia de género tuvo su origen en un conflicto en los que el agresor era un hijo (578), un hermano (211), un amigo (161) o un padre (128). El resto de casos sucedieron por un desconocido o no se especificaron.

En agosto se produjo un pico en la demanda de las llamadas. Durante ese mes, el centro coordinador de emergencias recibió 1.439 alertas de las que 873 fueron de emergencia y 270 de urgencia. Si se toma por islas, el mayor número se sucedieron en Tenerife (6.435), seguida de Gran Canaria (5.551), Lanzarote (1.202), Fuerteventura (947), la Palma (351), la Gomera (93) y El Hierro (33).

Las que más veces se pusieron en contacto con el 1-1-2 fueron las propias afectadas. Concretamente, fueron 6.312 las afectadas que se pusieron en contacto con el servicio de atención a la mujer del 1-1-2. Importante también fue el número de llamadas de alertantes accidentales que ascendió a 4.454. Otras 2.490 fueron llamadas de alguna institución y 704 fueron alertas de familiares de la víctima. Este servicio de atención telefónica, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante las 24 horas del día y los los 365 días del año.

El ICI financia este año el SAMVV 112 con una aportación dineraria de 446.474 euros y tal y como se recoge en la ficha financiera del convenio plurianual 2019-2022 que el Gobierno establece con cada uno de los cabildos insulares, para la consolidación y el mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral de víctimas de violencia de género.

Las víctimas de Canarias de 2019



13 de enero: Romina Celeste Núñez

Romina Celeste Núñez, de 28 años y nacida en Paraguay, desapareció el 1 de enero en Costa Teguise (Lanzarote), pero su marido, Raúl Díaz Cachón, de 44 años, no denunció su falta hasta una semana después. El hombre fue detenido tras confesar que la encontró muerta, se asustó y tiró su cadáver al mar en distintos puntos de la costa. El cadáver de la joven todavía no ha sido localizado.

16 de enero: María Soledad Bobet

La policía detuvo en La Laguna (Tenerife) a un hombre, Juan Carlos Alfonso, de 53 años, por la muerte de su expareja, María Soledad Bobet Castro, de 47, a quien supuestamente roció con gasolina y le prendió fuego.

3 de febrero: Rosa María Concepción

Un hombre de 57 años fue detenido como presunto autor de la muerte a golpes de su tía, Rosa María Concepción Hernández, de 60, en Tenerife. Es la única asesinada de 2019 que había denunciado a su agresor.

11 de abril: María

Un hombre de origen sueco asesinó a su pareja, María, de 42 años y de la misma nacionalidad, en un apartamento de la zona de Puerto Rico, en el municipio de Mogán.

24 de abril: Silvia Handrick

La Guardia Civil halló los cuerpos de Silvia Handrick, de 39 años, y su hijo mayor, Jakob, de 10, alemanes desaparecidos en Adeje (Tenerife). Ambos se encontraban dentro de una gruta, de la que el hijo menor, Jonás, de siete años, logró escapar y denunció que su padre les estaba agrediendo cuando logró huir.

30 de mayo: Lilium

Lilium, de 38 años y origen colombiano, fue asesinada de un disparo en la cabeza por su pareja, José M. R., de 47 años. Tras ello se suicidó.

30 de septiembre: Nombre no registrado

Una mujer fue asesinada a puñaladas en Las Palmas de Gran Canaria cuando se encontraba trabajando como empleada del hogar de un domicilio particular en el barrio de Arenales. Poco después, el presunto agresor y expareja de la víctima se quitó la vida.

25 de noviembre: Sara

A los pocos meses de empezar la convivencia, Sara, de 26 años, y Jaime, de 29, que vivían con la abuela de ella, tuvieron una fuerte discusión que acabó con la muerte de la mujer. Él la mató con un cuchillo, que arrebató a la abuela cuando esta trataba de defender a su nieta tras escuchar una fuerte discusión entre la pareja.