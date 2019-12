Joel Pérez Izquierdo: "España no invierte lo que debe en ciencia y deja escapar mucho talento"

Lo consiguió. Con tan solo 28 años ha participado en diversos proyectos para la NASA, como el róver Mars 2020, que se enviará a Marte el próximo año o el Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA). La Universidad de La Laguna (ULL), donde estudió, ha reconocido recientemente su trayectoria investigadora en los premios de su Consejo Social.

¿Qué opina de que la Universidad de la Laguna le haya galardonado con uno de los premios de su Consejo Social?

Es un reconocimiento en la universidad en la que he estudiado y en la ciudad en la que me he criado, por lo que para mí que es un gran honor.

Cuando estudiaba en la ULL, ¿ya orientaba su investigación a la ingeniería aeroespacial?

Mi Trabajo de Fin de Grado no. El Trabajo de Fin de Máster sí que lo oriente a la investigación pero no tenía ninguna relación con lo que hice después. Fue el desarrollo de un algoritmo de superresolución para cámaras plenópticas.

¿Cómo pasa de hacer esas cosas que no tienen, a priori, nada que ver con la técnica aerospacial, a meterte de lleno en esto?

Me dedico a la electrónica y, al final, todo lleva electrónica. Da lo mismo que sea para el espacio o para otro sitio. Está claro que tendrás que tener en cuenta las particularidades de la normativa de la Agencia Espacial Europea (ESA) o de la NASA en este caso. Pero la base la tienes y se trata de ir especializándote poco a poco.

Una vez abandona Tenerife, entra en el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA), ¿con qué se queda de ese tiempo en el que permaneció allí?

Fue una época maravillosa que me ayudó a sentar las bases de lo que voy a ser y lo que soy como profesional e investigador. Había gente maravillosa que me enseñó muchas cosas, pude participar y colaborar con un proyecto de la NASA que estaba muy chulo, para mandar un róver a Marte en 2020. Aprendí muchísimo, llegué a ir a reuniones con investigadores norteamericanos y a discutir en términos científicos con ellos. Fue muy enriquecedor.

¿Hay algo que le haya marcado de ese tiempo?

Recuerdo la primera reunión que tuvimos del diseño preliminar del proyecto cuando vinieron todos los americanos. Éramos 30 personas en un salón de actos y nos reunimos para discutir aspectos del proyecto. Me acuerdo mucho porque nunca había estado en una situación como esa, y me pareció algo que quizás nunca hubiera podido alcanzar.

¿Qué tarea tenía asignada en el proyecto?

En el Centro de Astrobiología, dependiente tanto del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial, se desarrolla la estación ambiental del róver, denominada MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer). Esta herramienta está compuesta por una serie de sensores, de viento, de humedad, ultravioleta, presión y temperatura atmosférica. Mi trabajo se centraba en desarrollar el sensor térmico infrarrojo para medir la energía que emana del cielo y de la tierra. Los datos científicos que se sustraigan de ese registro servirán para hacer balances energéticos de superficie y modelos climáticos de Marte.

¿Sigue trabajando en el INTA?

No. Después de eso, me fui a una consultora de ingeniería para una empresa que se llama Crisa, que es una filial de Airbus. Entré con otro proyecto que casualmente también está relacionado con Marte. Ahí estuve un año y medio trabajando en la parte de verificación del ordenador de abordo del módulo de descenso del róver de la Agencia Espacial Europea (ESA), que casualmente también se lanza en 2020. Allí estuve hasta octubre de este año, y ahora trabajo en otra consultora tecnológica llamada Capgemini S.A.

¿Qué le lleva a renunciar a la investigación pública para dedicarse a la ingeniería en el sector privado?

El sector privado tiene más estabilidad y pagan decente. Cuando trabajaba en la pública ni siquiera tenía un contrato de los "buenos", sino una beca de investigación que apenas llegaba a los 1.000 euros. La situación me superó porque, aunque el salario no es bajo, tampoco me daba para vivir tan bien en Madrid. Ahora mismo las habitaciones allí están por 400 o 500 euros, a lo que hay que sumarle otros gastos. Llega un momento en el que ves que todos tus amigos empiezan a cobrar mucho más que tú y se supone que tienes unos estudios que, en teoría, te deberían permitir estar equiparados con ellos. Y cuando ves que tienes que pedir ayuda a tus padres para comprar los billetes para Navidad... no quería estar con 30 años así.

¿Como valora el estado de la ciencia en España?

Pienso que es precario, no se invierte lo que se debe y se deja escapar muchísimo talento. Somos la escuela de Europa porque es el camino a seguir si quieres de verdad dedicarte a ser investigador. Todas las personas que conozco que se dedican a la investigación están en Alemania, Reino Unido o Suiza. En España no queda casi ninguno y los que están son los que verdaderamente tienen un arraigo para quedarse aquí.

¿Son mejores las condiciones laborales en Europa?

Por ponerte un ejemplo. Conozco a una investigadora que se fue con una beca a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) con una beca y allí son mucho mejores. Los becarios cobran 4.000 euros.

En España hay un estancamiento no solo de la investigación, sino del progreso de la carrera científica.

Efectivamente. Habría que incentivar mejor la investigación, por ejemplo, pagando todas estas becas predoctorales mejor. Al final mientras haces el doctorado te sientes como un estudiante más y en verdad tu estás ya trabajando.

¿Le hubiera gustado quedarse en Tenerife?

En aquel momento sí. Con buenas condiciones lo hubiera hecho, porque por aquel entonces no había pensado en irme fuera. Aproveché las circunstancias, pero si me hubiera salido algo parecido o un poco más estable, lo más probable es que me hubiera quedado.