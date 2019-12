Agnezka: una polaca en el sur de Tenerife

Agnezka nació en Lublin, en el centro oeste de este país, de casi 40 millones de habitantes y muy parecido a España, a 362 kilómetros de Varsovia. Desde 1998 transita por Canarias y hace unos cuantos años que se quedó a vivir y, asegura, "me siento de aquí". Ella misma se presenta: "Mi experiencia profesional esta basada en habilidades comunicativas y de atención al cliente en los sectores sanitario, de turismo, las relaciones internacionales y más recientemente el inmobiliario". Además de fundadora y presidenta de Arka y de Proyecto Perfecto desde "hace once años realizo actividades dirigidas al fortalecimiento de las relaciones comerciales y culturales entre Tenerife y Polonia. Me interesa la formación, el crecimiento profesional y lograr nuevos retos". En una frase explica el por qué del nombre de su Fundación: "Porque quiero hacer proyectos perfectos".