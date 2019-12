Los médicos canarios creen que Sanidad les "ha engañado" con las bases de la OPE

Los médicos hospitalarios sienten que la Consejería de Sanidad les ha "engañado" al redactar las bases de la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) para facultativos especialistas de área (FEA). La Administración anunció el pasado lunes, en una reunión a puerta cerrada celebrada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), que la adjudicación de plazas se haría de manera centralizada, en lugar de descentralizada por gerencias.

Esto quiere decir que, una vez hagan el examen, los médicos decidirán la plaza fija que ostentarán atendiendo a la puntuación que hayan logrado independientemente de cuál sea su preferencia de hospital. Una situación que va en contra de uno de los compromisos que adquirió la propia dirección de Recursos Humanos y que transmitió a los jefes de servicio el pasado mes de octubre, por la que se optaba por una OPE descentralizada.

En un comunicado interno remitido a los hospitales y al que ha tenido acceso EL DÍA, Recursos Humanos aseguraba que se incluiría en el documento de la convocatoria -concretamente en las bases séptima y decimocuarta- una serie de modificaciones para dar cabida a la principal reivindicación sindical de los facultativos: la descentralización de la adjudicación de plazas en las oposiciones. De esta manera se concluía que se incluiría "en la base séptima -forma de hacer la solicitud- una previsión para que los aspirantes que concurran a plazas de facultativo especialista de área indiquen la gerencia o dirección gerencia por la que optaría en primera instancia para la elección de plazas". Y, a su vez, en la base decimocuarta -que habla de la adjudicación de plazas- se prometió incluir que "un procedimiento diferenciado para la adjudicación de plazas de los facultativos, atendiendo a la petición formulada por los aspirantes en su solicitud de acceso".

Con esa nueva redacción, como afirma el documento, "se producirá una primera adjudicación directa (a falta de comprobación de los requisitos posteriores) a tenor de lo indicado por los aspirantes en su solicitud". Asimismo, el documento incidía en que, "si tras esta adjudicación directa quedaran vacantes por cubrir y aspirantes con puntuación suficiente para adjudicar plazas, se articulará un procedimiento de petición de plazas posterior". Todo esto quería decir que, aunque el examen se hiciera con un tribunal único, el profesional tendría la posibilidad de acceder de manera prioritaria al hospital donde hubiera presentado la documentación.

Las modificaciones competentes a la base séptima se mantuvieron igual en el documento que hacía alusión a las bases oficiales publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 26 de noviembre. No pasó lo mismo con los de la base decimocuarta prometida que se redactó con algunas variaciones. De esta manera, las bases formulaban que "las plazas se adjudicarán conforme a la elección formulada en la solicitud de participación por las personas aspirantes en primer lugar y en segunda instancia se adjudicarán por la petición que se haya hecho constar en la solicitud de petición de plazas, siguiendo ambos supuestos su orden de puntuación".

A partir de la primera base

En todo caso, la Consejería de Sanidad asegura que la base por la que se rige toda la convocatoria -que también compete a los auxiliares de enfermería- es la primera. "En la base primera de la convocatoria se aclara que es centralizada. Cualquier interpretación que se haga de las bases debe partir de esa consideración", afirmó la Consejería de Sanidad ayer al ser preguntado acerca de esta cuestión.

"Ha sido una mala explicación seguida de una mala interpretación", lamentó Levy Cabrera, secretario general del Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, que concluyó que la consejería se las ha "jugado con la semántica". De hecho, este controvertido punto fue el que dinamitó la mesa sectorial celebrada el 24 de noviembre. Un encuentro en el que los sindicatos mayoritarios (CESM, SATSE, UGT y CCOO) abandonaron la negociación porque no sentían que la Consejería de Sanidad fuera a dar respuesta a sus reivindicaciones. No obstante, días después, en una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, se les trasladó la potestad del Gobierno autonómico para dar cabida a dichas reivindicaciones.

Por eso, que finalmente la adjudicaciones de plazas se haga por nota y no de manera descentralizada ha supuesto un nuevo revés para los facultativos, que se están organizando, a través del sindicato, para convocar una huelga general en enero. Pero no son los únicos. Los jefes de servicio también plantean realizar una movilización a partir de este comunicado. La insistencia en la petición del colectivo de realizar esta oposición con carácter descentralizado emana de la histórica demora en la convocatoria de oposiciones de prácticamente 12 años. "No es lo mejor, pero es lo que necesitamos ahora que hay profesionales que llevan más de un decenio trabajando en el mismo puesto", afirmó Cabrera. Y es que, al no contemplarse la subespecialización en el proceso selectivo, se está abocando a los hospitales a sufrir un "trasvase de profesionales" que puede derivar en la desatención de los servicios.