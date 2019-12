Canarias busca un sistema organizado que responda al repunte de migrantes

El Gobierno canario quiere reactivar el sistema de respuesta que tenía las Islas durante la oleada de pateras y cayucos de los años 2006 y 2007 para hacer frente al repunte actual. De la improvisación de las últimas semanas, con inmigrantes durmiendo en la calle o alojados en hoteles, se quiere pasar a un sistema organizado y estructurado en el que se impliquen todas las Administraciones, ofreciendo instalaciones para acoger a las personas que llegan en pateras. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, está en contacto con cabildos, ayuntamientos y el Estado para coordinar una respuesta a esta situación.

El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, aseguró ayer que el presidente Torres está muy implicado en reorganizar el sistema, que se ha desmontado en los últimos años cuando dejaron de llegar cayucos a las Islas. Durante este tiempo se han cerrado centros de internamiento de extranjeros (CIE) y albergues "porque no venía nadie", añadió Pérez, quien por ello cree que ahora "probablemente" es preciso reabrir estos espacios para reconvertirlos en lugares adecuados. Pérez puso como ejemplo el centro de El Matorral en Fuerteventura, que permanece cerrado y, aunque no le gusta el sistema de estos centros, admitió que ante el repunte actual es necesario reaccionar para actuar de forma coordinada.

Pérez insistió en que todos tienen que sentarse para "reorganizar" la situación, ya que "no es posible que cada vez que vengan 50 personas se llame a Cruz Roja, a las ONG, a los albergues municipales... Tenemos que tener un sistema organizado, porque no todo puede estar en manos de estas organizaciones". En los últimos meses han existido episodios de tensiones como el ocurrido entre Cáritas y la Delegación del Gobierno por la atención a un grupo de migrantes o la acogida en un hotel de la capital grancanaria de un grupo de mujeres con sus bebés ante la falta de espacio en Cruz Roja. Pérez elogió el sistema de respuesta que se organizó en la oleada del año 2006, durante el cual llegaron a las Islas más de 30.000 inmigrantes en pateras y cayucos. Esa cifra no se ha repetido más, pero el repunte actual ha puesto en evidencia la falta de alojamientos y de una respuesta adecuada.

En este sentido, el director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife y profesor de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna, Vicente Zapata, aseguró que existe un mayor interés por parte de las instituciones públicas para que los migrantes tengan una mejor acogida. Zapata reconoció que el repunte que se vive durante este año en la llegada de migrantes ha cogido a todos los actores políticos y sociales con la "guardia baja" al estar "acostumbrados a cifras pequeñas, de unos cuantos centenares de personas" durante los últimos años. Y es que, apuntó, el fenómeno migratorio continuará durante los próximos años mientras sigan existiendo las causas que motivan el flujo de personas. Julio Pérez indicó que la vigilancia en las costas de Mauritania ha impedido la llegada de 2.000 personas a Canarias, aunque no es suficiente.

Nueva patera en Fuerteventura

Ayer llegó una nueva patera con 39 migrantes a bordo al sur de Fuerteventura. La embarcación arribó al paraje de Punta Salinas, en Pájara. En el barco viajaron 24 varones, diez mujeres, entre ellas una embarazada, así como cinco menores. Todos fueron hallados en buen estado de salud, después de que personal de Cruz Roja Española y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario efectuara la primera asistencia sanitaria. La mayoría es de origen subsahariano, de países como Senegal o Costa de Marfil, aunque también llegaron dos marroquíes. Y un avión de Sasemar buscaba otro barco con 16 personas a bordo que supuestamente partió de Cabo Bojador el pasado miércoles.