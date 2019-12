Una reunión "frustrante" con Sanidad aviva el conflicto de los médicos del HUC

Una primera toma de contacto entre los representantes de la Consejería de Sanidad -entre ellos la responsable del área, Teresa Cruz- y los médicos interinos del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se ha saldado con una sensación agria para estos últimos. Tras una reunión larga -de casi cuatro horas de duración- y, a ojos de los médicos, "frustrante", el conflicto se ha vuelto a avivar.

En dicha asamblea, según constató el Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (CESM), Sanidad no ha "dejado claro" cómo va a dar respuesta a sus principales reivindicaciones del colectivo en relación a la estabilización de la plantilla del Servicio Canario de la Salud (SCS), en general, y del HUC en particular. Por lo tanto, y aunque agradecieron que la consejera compareciera en dicho auditorio para dar explicaciones, el colectivo continuará organizándose con vistas a convocar una huelga en enero.

La negociación entre las partes ha ido incluso hacia detrás, pues la Consejería ha señalado que uno de los puntos que el sindicato de médicos creía haber conquistado, no se va a cumplir. Así, la Oferta Pública de Empleo (OPE) recién convocada, que parecía que iba a ser, en principio, descentralizada por gerencias, no cumplirá esta reivindicación. "Será como un MIR de cada especialidad para toda Canarias", indicó Levy Cabrera, secretario general del CESM, que explicó que serán los facultativos que obtengan mayor puntuación los que elijan primero plaza en cualquiera de las gerencias donde haya una libre. De esta manera, a pesar de haber "echado los papeles" en una gerencia concreta, no se priorizará a los médicos que hayan hecho el papeleo en dicho hospital.

"Una mala explicación"

"Ha sido una mala explicación seguida de una mala interpretación", lamentó Cabrera, que concluyó que la consejería se las ha "jugado con la semántica". Este fue justamente el punto que hizo levantarse al sindicato de la Mesa Sectorial celebrada el 24 de noviembre y parecía estar resuelto. No obstante, el director de Recursos Humanos, Francisco Artíles ya explicó, pocos días después a este periódico que "ellos (los sindicatos) aludían a un supuesto acuerdo de la celebración de las OPE de forma descentralizada, en particular a lo que refiere a los Facultativos Especialistas de Área (FEAS). Pero no fueron capaces de indicar dónde estaba recogido ese acuerdo". Asimismo, afirmó que "los decretos que convocan las OPE de 2016 y 2017, establecen que su ejecución es centralizada, por lo que, pretender que sea descentralizada no es posible".

Alta temporalidad

En otro orden de cosas, la reunión también hizo hincapié en la importante temporalidad que existe entre los HUC, que actualmente alcanza una tasa del 61% y que, tras celebrarse la OPE, solo bajará hasta el 41%, 13 puntos porcentales menos que en La Candelaria. Los médicos instaron entonces a los responsables del área a crear más plazas interinas en el centro hospitalario y a añadir las 106 plazas de FEAS aprobadas de la OPE 2019 en las convocatoria que ya está corriendo.

La Consejería admitió que esta desigualdad entre los hospitales tiene carácter "estructural" y que se debe a que se ha estado contratando "sobre plantilla" a muchos de los profesionales, a algunos incluso durante decenios. La irregularidad de esta situación ha sido calificada en distintas sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como "fraude de ley" y, según los médicos, es lo que provoca que para las oposiciones haya una diferencia de 129 plazas fijas entre el HUC y La Candelaria. Para solucionar la alta temporalidad del centro hospitalario, su gerente afirmó, durante la reunión, que está trabajando para poner en plantilla todas esas plazas temporales a lo largo del 2020.