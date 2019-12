Detectan la presencia de leche no declarada en un turrón blando de almendra

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta de alérgenos por la presencia de leche no declarada en el etiquetado de un turrón blando de almendra procedente de Cataluña y comercializado en Canarias, entre otras comunidades. Según la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias ya han comenzado las tareas de retirada de este producto, aunque cómo recuerdan, no es una alerta con demasiado riesgo.



En concreto, se trata de un turrón de la compañía Vicens, que contiene leche no declarada en las unidades de 500 gramos, con fecha de consumo preferente: 02/2021 y número de lote: 329-X.

El riesgo que desentraña la presencia de este alérgeno está en las posibles consecuencias para los intolerantes o alérgicos a la leche, por lo que Aesan recomendó que este tipo de personas no consuman el producto.

Para el resto de consumidores, la institución destacó que el turrón no comporta ningún tipo de peligro y su consumo es apto. El problema fue detectado por la propia compañía en uno de sus controles, por lo que desde que tuvo conocimiento activó su procedimiento de gestión de alertas y avisó a sus clientes.

Alerta desde Cataluña

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Cataluña, relativa a la presencia de leche no mencionada en el etiquetado de este turrón.

El producto afectado ha sido fabricado en Cataluña y ha sido distribuido en Asturias, Galicia, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Islas Baleares, Cantabria, Canarias, La Rioja, Comunidad de Madrid, Cataluña, Murcia, Navarra, Aragón, Francia y Andorra. Las autoridades competentes de cada comunidad ya han sido avisadas y también los Servicios de la Comisión a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria europea).