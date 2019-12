A la suerte le gusta la gasolina del sur de Tenerife

La historia del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en Tenerife durante los últimos seis años tiene mucho que ver con las estaciones de servicio. Y ayer se volvió a demostrar. Pero entró en escena una nueva gasolinera, y ¡de qué manera! La Pcan de Abades-Los Moriscos (Arico) vendió décimos en su tienda por 1.406.000 euros, que correspondieron al tercer premio (00750), de un cuarto (49797), y tres quintos (06293, 66212 y 74770). Con una gran diferencia fue el punto receptor que más beneficios repartió ayer en Canarias, concretamente tres de cada 10 euros que llegaron al Archipiélago en premios los distribuyó dicha empresa familiar. Hasta tal punto fue así que "superó" en dinero repartido a la famosa Repsol La Chasnera (Granadilla), que repartió 800.000 euros de los mencionados números. Ambas están en la autopista del Sur (TF-1), en sentido a Adeje, y separadas por apenas 10 kilómetros de distancia. En toda la vertiente meridional de Tenerife se repartieron 2.380.000 euros en este Sorteo.



Dos terceros en un par de años

La historia de la PCan de Abades-Los Moriscos en la Lotería de la Navidad es corta y discreta, pero muy intensa. En la tienda de esta gasolinera se empezó a vender décimos en junio del 2018. Ya el pasado año por estas fechas repartió un tercero y un quinto. Y, pocos días después, también hizo lo propio con el segundo en el Sorteo del Niño. Su propietario, Juan Antonio González, es natural de El Lomo (Villa de Arico), pero buena parte de su vida la ha desarrollado en Santa Cruz de Tenerife. Trabajó como funcionario durante parte de su vida laboral y algunos se sorprenderían del número de históricos periodistas que conoce. Pero su vida dio un giro radical hace veinte años. En 1999 compró e inició la construcción de una estación de servicio junto a la autopista del Sur, que abrió en el 2000. Y ha superado con solvencia y esfuerzo los años de abundancia y los de la crisis. Por la TF-1 no han dejado de pasar coches, camiones, guaguas y furgones.



Gente trabajadora

Samuel González, el hijo de Juan Antonio, y Estebana, una vendedora, no pueden disimular su alegría por los premios vendidos. Estebana explica que "la mayoría" de los beneficiados esta vez "son trabajadores" y "gente humilde". Ella empezó a trabajar cuando se abrió el receptor para vender décimos. En apenas dos años ha repartido dos terceros, un cuarto y cuatro quintos premios en el Sorteo de Navidad, lo que puede considerarse "un éxito". Pero Samuel y Juan Antonio lo llevan con tranquilidad y discreción. Los medios de comunicación solo pasaron por sus instalaciones cuando acabaron las celebraciones en la Repsol La Chasnera. Pero ellos solo tuvieron gratitud para quienes se interesan por su actividad en el negocio de la suerte.



Otros puntos con premio

En la Repsol de Abades (frente a la PCan) se vendió un décimo del tercero y otro de un quinto (56.000 euros), al igual que en Viña del Mar, en Costa Adeje (50.000). En la Repsol de El Porís se repartió un cuarto y un quinto (26.000 euros). Un décimo de un quinto (6.000 euros) se distribuyeron en Las Galletas (Arona), Vilaflor, Perfumería de la Milla de Oro (Las Américas), San Isidro (avenida Santa Cruz), El Médano, Las Chafiras (San Miguel) y Candelaria.

La realidad de la gasolinera La Chasnera podía palparse en la tarde del pasado sábado. Los coches estaban aparcados hasta casi el arcén de la autopista. Y las colas de compradores casi rodeaban la estación. La fama adquirida en los cinco años anteriores tiene una evidente repercusión. El fundador y propietario del Grupo González Canarias, José Miguel González, reconocía ayer que este año han vuelto a superar su propio récord de ventas. Cada día su marca tiene más aceptación. Este año se quedó en segunda posición a la hora de repartir dinero de premios en Canarias. Pero, con sus antecedentes, lo lógico es que, desde primera hora, numerosos medios sigan el sorteo extraordinario de cada 22 de diciembre en su tienda. El primero en llegar a La Chasnera fue el ya citado José Miguel. Después hicieron acto de presencia sus hijos José, Aarón (con su pareja y la hija de ambos), y Míriam (con su hijo). El patriarca reconoce que este año ha habido canarios que han pedido décimos desde Alemania, Bélgica o Suiza, por ejemplo. Desde la Península reciben numerosas llamadas por teléfono para solicitar envíos. Y así hasta los últimos días. De hecho, estos empresarios remitieron sobres que no llegaron ayer a sus destinatarios. Estos recibieron previamente también por Whatsapp los números, para que no haya problemas.



Lanzarote, líder en compras

También distribuyen décimos para todo el Archipiélago. Según reconocen José Miguel y Míriam, la isla que más ha comprado en esta edición es Lanzarote, con diferencia. Después, en esa singular clasificación se sitúan Fuerteventura y Gran Canaria. Hay días que mandan por correo 20 o 30 sobres. En algunos de ellos "van una barbaridad de números". Y el temor siempre existe; llegan a pensar que: "¡Cómo se pierda este sobre, a ver qué hacemos!", aclara José Miguel. Hay clientes que quieren conocer a esta familia que tanta suerte ha repartido. Es el caso de un grancanario, Bonifacio, que recientemente pasó por la gasolinera de El Porís para hablar de forma personal con alguno de estos empresarios. Él fue uno de esos ciudadanos a los que el décimo no le llegó a tiempo. El alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado, fue testigo ayer de la llegada de varios premios a La Chasnera. El listón del 2013 y del 2018 no fueron superados en esta ocasión. Pero 800.000 euros en premios no es poco.