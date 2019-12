Napoleón y los ingleses

Para dos jugadores, se le conoce también como "Juego militar francés", "El gigante y los enanos", "El zorro y los gansos"? Según un estudio de E. Lucas publicado recientemente por Ed. NIVOLA, se diseñó por 1886 a partir de la propuesta de un militar llamado Dyen. Para jugar, se coloca sobre el tablero una ficha negra (Napoleón) y tres rojas (soldados ingleses), tal como indica la imagen. Un jugador será Napoleón y otro los soldados, y mueven por turnos comenzando estos últimos. Pueden mover un paso hacia una celdilla vacía, Napoleón en cualquier dirección y los soldados adelante, lateral o diagonalmente (nunca atrás). No se permiten saltos o capturas. Los ingleses ganan si bloquean a Napoleón, que vence con cualquier otro resultado. Más información: Revista NÚMEROS, Vol. 73, 74; Ferrero: El juego y la matemática, La Muralla; Berlekamp, Conway, Guy: Winning Ways for your Mathematical Plays Vol. 2, Academic Press (probablemente el mejor libro sobre juegos y estrategia).