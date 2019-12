El bulo de WhatsApp sobre los décimos no premiados de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad continúa generando un sinfín de reacciones. Si este domingo, coincidiendo con el sorteo, lo más comentado era el momento en el que un operario introdujo algunas bolas en el bombo, y obligó incluso a una reacción oficial por parte de Loterías, las horas posteriores a la extracción de los premios siguen siendo caldo de cultivo para los rumores y los bulos.

Uno de los más extendidos a través de WhatsApp, y que ha llegado ya a innumerables usuarios por toda la geografía española, se refiere a los décimos no premiados. "Loterías y Apuestas del Estado devolverá el 50% (10€) de cada décimo no premiado que se entregue en la administración más cercana entre el 22 y el 28 de diciembre de 2019, por un grave error en el sorteo al no incluir 2.000 números en el bombo", reza el mensaje, obviamente carente de cualquier fundamento ni veracidad.

Los difusores del bulo añaden además en el mensaje a modo de firma el nombre de un medio de comunicación, lo que intenta hacerlo más creíble. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Si usted lleva sus décimos no premiados a la administración, no obtendrá ningún tipo de remuneración económica por ello.

Para comprobar si sus números han sido premiados puede hacerlo en nuestro comprobador de Lotería de Navidad.