El retraso en las ayudas de dependencia asfixia a las familias afectadas en las Islas

"Es su médico, su enfermero, su compañero, su todo". Las personas que se hacen cargo de sus familiares dependientes se convierten en un pilar imprescindible para que los enfermos puedan llevar una vida en condiciones dignas. Los cuidadores se sienten asfixiados ante la demora de las ayudas a la dependencia, que en Canarias se retrasan hasta 785 días. Durante los más de dos años años que tarda en llegar la asistencia muchas personas se ven obligadas a abandonar sus puestos de trabajo para poder prestar la atención necesaria a sus familiares.

Ese es el caso del hermano de Magdalena Fernández, presidenta de la Asociación de Cuidadoras y Cuidadores de Gran Canaria (Acuigranca), quien, a pesar de que su madre de 92 años solo cobra una pensión de 600 euros, tuvo que dejar de trabajar como albañil para atenderla. "Con ese dinero es prácticamente imposible que vivan los dos, con todos los gastos que supone atender a una persona dependiente", afirma Fernández. Esta familia empezó a gestionar las ayudas a la dependencia hace cerca de tres años.

"Mi hermano está las 24 horas con mi madre, no quiere que nadie le de las pastillas porque él le lleva el control de todo", explica la presidenta de Acuigranca, quien defiende que "él se merece que le ayuden para que se vea recompensado".

Gabriel Ojeda, con solo 23 años, es responsable del cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad del 65%, y de su abuela. Es hijo único y no cuenta con el soporte de ningún otro familiar. "Tengo que trabajar y estudiar, a la vez que cuido de ellas", relata Ojeda. Hace cinco años le diagnosticaron a su madre inteligencia límite y, entonces, él empezó a hacer las gestiones necesarias para recibir algún tipo de subsidio, pero se sintió solo ante la Administración porque ni los trabajadores sociales, ni los médicos que conocían su caso, le facilitaron información sobre las ayudas a las que podía optar para aliviar su delicada situación.

"Parece que no hay un protocolo por el que te den toda la información necesaria de golpe, hay que ir investigando", sostiene Ojeda, quien también denuncia la dejadez de las instituciones. Cuando logró poner en marcha los expedientes de las ayudas de dependencia –uno en marzo y otro en octubre– recibió una respuesta nada alentadora por parte de las personas que le gestionaron la documentación. "Me dijeron que ni me molestara, que eso tardaba entre dos y tres años", lamenta.

La media de espera para tramitar el expediente y el reconocimiento de dependencia en Canarias está muy por encima de la cifra estatal que es de 426. El Archipiélago es la región en la que se tarda más tiempo en dar una respuesta a los dependientes, seguida por Extremadura (675) y Andalucía (621). Solo Melilla, Navarra, País Vasco y Ceuta están por debajo de los 180 días, periodo máximo estimado para resolver un expediente. Estos datos están recogidos por la estadística del servicio de información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que publica el Imserso y difunde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El mes pasado había 9.013 personas demandantes de ayuda en lista de espera en las Islas y otras 32.182 ya habían logrado que se les reconociera el derecho a la prestación. Según el Gobierno de Canarias, la tardanza de los trámites se debe a la falta de personal y de infraestructuras.