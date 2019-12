Plocan capta 73 millones de euros para el Archipiélago en investigación

La Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) ha logrado captar 55,8 millones de euros para el sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del Archipiélago, en el transcurso de los últimos 12 años. No obstante, si a esta suma monetaria se agregan los 17,20 millones de euros que cifran el gasto local directo de sus socios para el desarrollo de proyectos, la aportación alcanzaría los 73 millones. Así lo puso de manifiesto ayer el director de la infraestructura científica, Octavio Llinás, que realizó un balance del recorrido de la plataforma oceánica, antes de cesar en el cargo por jubilación el próximo 1 de enero. "De no haber existido la plataforma, estas cantidades no hubieran entrado en nuestro sistema. Hay que tener en cuenta que son el resultado de proyectos e inversiones que solo se realizan en el ámbito de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares -ICTS-", destacó.



Inversión

Según desveló Llinás, por cada euro que ha invertido Canarias en las actividades desarrolladas por Plocan, ha recibido 3,6. Además, cada euro gastado en salarios se ha traducido en un beneficio de 6,5 para las Islas. A esto cabe sumarle que, tras la extinción del Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM), el Consorcio Plocan ha supuesto un ahorro de dos millones de euros anuales para la comunidad autónoma.

Sobre la mesa también los proyectos realizados por la infraestructura científica. Así, en la última década se han puesto en marcha un total de 86 investigaciones, que han involucrado a 939 socios de 553 entidades y procedentes de 49 países (52% de carácter público y el 48% privado). Solo este año se están realizando 50 proyectos con 618 socios de 45 países. "Somos 57 trabajadores, de los que 31 forman parte de la plantilla y 26 están contratados. Esto quiere decir que cada empleado de la plataforma genera un puesto de trabajo", enfatizó Llinás.

El director recordó también que, desde la creación de Plocan, el presupuesto de inversión fijado entre el Estado y la comunidad autónoma ha sido de 46,5 millones de euros. "Después de 12 años hemos gastado 41, por lo que la proporción del gasto se encuentra ajustada", valoró. Para después agregar que, de este escenario económico, "24,1 millones han sido invertidos en recursos necesarios para la plataforma y 17 en el personal".

A su juicio, Plocan ha cumplido con el objetivo de construir y desarrollar infraestructuras, a pesar de no haber podido operar al ritmo deseado, como consecuencia de la crisis económica. "Las plantillas públicas han estado bloqueadas y ha sido este año cuando hemos podido contratar a los primeros tripulantes. Esto significa que todo el trabajo que hemos realizado será desarrollado de forma más eficiente en los próximos años", anotó.

Lo cierto es que las actividades emprendidas han estado claramente enfocadas en la investigación, y más en concreto, al ámbito de las ciencias y tecnologías marinas. Este hecho le ha permitido también estar al servicio de la comunidad científica y tener participación en multitud de iniciativas europeas. "Hemos conseguido tener presencia en convocatorias competitivas, principalmente europeas, que han permitido captar hasta 35 millones de euros".

Por último, puso en valor el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado para que la plataforma de Taliarte sea un referente. "Si revisamos los documentos que elaboramos inicialmente y los comparamos con la realidad, podemos decir que los resultados han sido sustancialmente mejores de los que nos planteábamos", sentenció. "Tuvimos mucho temor cuando la energía eólica en el Mar del Norte se desarrolló basada en el fondo", prosiguió Llinás, "pero al solaparse la eólica flotante y precisar más investigación, se convirtió en una ventaja". Será el químico José Joaquín Hernández Brito el que asumirá el cargo de director de la infraestructura a partir de 2020.

Octavio Llinás lo tiene claro: "El futuro de Plocan va a ser magnífico porque las tareas a las que dedica su actividad van a ser a medio o largo plazo problemas críticos de la humanidad. Por tanto, existe la necesidad de resolver conflictos en el mar de un modo medioambientalmente sostenible". No obstante, otra de las razones aportadas por el director, que dejará su cargo el próximo 1 de enero, estuvo asociada a la figura de su sucesor, José Joaquín Hernández Brito. "Ha trabajado conmigo durante muchos años y puedo decir que tiene todos los elementos de formación, capacidad, liderazgo y de relaciones internacionales necesarios para garantizar el desarrollo de esta infraestructura".