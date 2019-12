El ocaso de la fuerza

Soy un gran fan de la saga de La guerra de las galaxias. Disfruté de sus dos primeras trilogías y defiendo que se trata de una de las mejores expresiones cinematográficas sobre el bien y el mal que se han rodado jamás. Personajes míticos, diálogos memorables y secuencias espectaculares combinaban con enorme destreza las dosis de entretenimiento, trascendencia, diversión y espectacularidad. No obstante, esta tercera trilogía iniciada por J. J. Abrams ha perdido parte de la magia y el encanto de las seis películas precedentes. En mi opinión, la salida de George Lucas de un proyecto en el que no figura ni como director, ni como guionista, ni como productor, y la entrada de la factoría Disney en la explotación de la franquicia han desnaturalizado en parte la esencia de tan legendaria leyenda del Séptimo Arte.



Por supuesto, no quiero decir que estos tres últimos largometrajes sean de mala calidad, ni que no merezca la pena ver el último de ellos ( Star Wars: El ascenso de Skywalker). J.J. Abrams es un director efectivo y el nivel de técnico de la propuesta es elevado. Para aquellos espectadores imbuidos del espíritu de los Jedi, del "que la fuerza te acompañe" y del particular universo galáctico salido de la mente de Lucas, resulta muy difícil resistirse a no continuar con esta historia y con su saga irrepetible. Sin embargo, sí percibo un progresivo y acusado cambio de estilo que, más que hacer evolucionar a la dinastía, la desdibuja, acentuando de un modo patente la nostalgia por los títulos del pasado y, simultáneamente, desactivando el interés por los presentes y por unos hipotéticos futuros.

En esta ocasión se intenta poner el epílogo a las aventuras de los nuevos héroes y villanos. La Resistencia se halla bajo mínimos pero, en su lucha sin tregua, ha contactado con otros aliados a lo largo y ancho de la galaxia para crear una red lo suficientemente potente que destruya la Primera Orden, propiciando así otro enfrentamiento entre Rey y Kylo Ren.

Como película de ciencia ficción y acción, cumple con las expectativas de los aficionados al género, si bien resulta más que dudoso que lo haga con los admiradores y entusiastas aficionados de Star Wars. Para ser justos, tal vez fuera un objetivo inalcanzable, pero la compañía de Walt Disney se empeñó en continuar exprimiendo el formato por razones de pura rentabilidad económica, aun a sabiendas de la dificultad de estar a la altura de lo esperado. Quizá lo correcto hubiese sido desarrollar un proyecto nuevo, alejado de la sombra alargada del éxito de los seis films iniciales (entendiendo "éxito" no como sinónimo de ingreso o ganancia -que se dan por hechos- sino de adhesión incuestionable de legiones de seguidores de varias generaciones).

La duración del metraje es, a mi juicio, excesiva pero la entidad del guion dentro de la historia, por el contrario, me parece exigua, aunque cuenta con secuencias interesantes y bien rodadas que sacan rédito a buena parte de las esencias clásicas. La banda sonora de John Williams continúa poniéndonos los pelos de punta y varias partes de la proyección que sacan a la luz los títulos y personajes del pasado también nos emocionan. Todos los integrantes del elenco llevan a cabo unas interpretaciones correctas, por más que las limitaciones del guion no les otorga demasiadas posibilidades para el lucimiento. Aun así, cabe destacar la participación de Adam Driver, candidato permanente este año en la categoría de mejor actor por su excepcional actuación en Historia de un matrimonio. Le acompañan el solvente Oscar Isaac, de quien hemos visto sus más altos registros en El año más violento, Ex-Machina o A propósito de Llewyn Davis y la notable Keri Russell (presente en La camarera y en la fantástica serie de televisión " The Americans"). Junto a ellos, figuran algunos referentes de los setenta y ochenta (como Mark Hamill y, en algunos planos guardados, la ya fallecida Carrie Fisher) y dos nuevos héroes a quienes dan vida los jóvenes Daisy Ridley y John Boyega.

Para concluir, creo que tras el rodaje de estos tres últimos largometrajes entre 2015 y 2019 procede dejar la saga como está y no empeñarse en alargarla absurdamente con exclusivos fines comerciales.

www.cineenpantallagrande.blogspot.com