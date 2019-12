Torres se compromete a "dignificar" los centros de internamiento en las Islas

El presidente del Gobierno de Canarias, a preguntas de María del Río Sánchez (Sí Podemos), se refirió en el pleno del Parlamento de ayer al estado de los dos centros de internamiento de migrantes extranjeros en las Islas y se comprometió no solo a "dignificarlos", sino a que tengan un carácter netamente temporal, sin que se alarguen las estancias de sus usuarios.



Torres coincidió con las críticas de la diputada conejera sobre el uso "demagógico" que están haciendo algunos partidos y medios de la llegada de migrantes en los últimos meses y subrayó que se ha de apostar no solo por la solidaridad, sino por el respeto a los derechos humanos.

El jefe de Ejecutivo, no obstante, recordó que las competencias directas son estatales. Además, explicó que, según han constatado, las personas que no son devueltas a su país en el tiempo establecido no superan el 30%.

Sánchez insistió en que los migrantes que llegan en patera seguirán optando por esta arriesgada vía si no hay soluciones para sus países de origen. Además, dejó claro el rechazo de su grupo al internamiento de inmigrantes en los CIE por cometer una infracción administrativa, como si fuera una "de tráfico", por lo que exige el cierre de estos centros por no cumplir los derechos básicos.