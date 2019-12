"En paliativos y aún sin una resolución"

Ana Mengibar preside el colectivo Queremos Movernos. Es conocedora desde hace años del mundo de las personas con discapacidad y muchas veces pendientes de que se les conceda la dependencia. Para ella "es normal que estemos a la cola del país porque no se ha hecho nada o casi nada. El gobierno autonómico anterior contrató personal teóricamente para agilizar la tramitación para dependencia y discapacidad. Lo único que consiguieron es atender de una manera más inmediata a los niños. Y poco más". Recuerda Mengibar el proceso: "Recibes un ya te llamaremos que se dilata antes de que lo valoren y reciba por escrito la resolución positiva o negativa. Si es positiva vuelve a ser llamado para que le elaboren su Plan Individualizado de Atención (PIA)". Mengibar valora con crudeza: "Hay personas ya en cuidados paliativos a los que no se les ha resuelto aún la dependencia". Desvela un error que asegura se da sólo en Canarias y han detectado dos asociaciones: "Desde hace unos meses la Seguridad Social ofrece la posibilidad a los cuidadores familiares, o al revés, de cotizar por la tarea. Basta con darse de alta. Aquí rechazan a cuidadores porque el informe del PIA no contempla la necesidad de la atención en el ámbito familiar. Increíble, pero cierto".