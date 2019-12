Una de cada diez menores sufre acoso de depredadores sexuales en las redes

Una de cada diez mujeres menores de edad en Canarias -entre 12 y 17 años- corre el riesgo de sufrir acoso por un depredador sexual en internet. Es decir, el 14,8% de estas jóvenes ha recibido al menos un mensaje de un hombre adulto que ha intentado obtener algún tipo de satisfacción sexual a través de redes sociales, el conocido como grooming. Se trata de una situación que, aunque también se da también en hombres menores, ocurre en muchas menos ocasiones (7,2%) en comparación a las mujeres. La diferencia entre sexos, según el catedrático en Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna Juan Capafons, tan solo evidencia que las mujeres, "una vez más", son las "principales víctimas" del uso inadecuado de las tecnologías.



Es una de las conclusiones de una investigación realizada a través del proyecto Desenrédate, que ha liderado Capafons y en la que han contribuido la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, los Colegios de Psicología de ambas provincias y la Universidad de La Laguna.

En una rueda de prensa de presentación del proyecto y su investigación asociada, el experto señaló la importancia de esta investigación no solo porque ayuda a combatir el uso excesivo de estas herramientas, sino porque pone sobre la mesa los principales problemas asociados al desconocimiento de lo que pueden encontrar una vez allí.

Esta desigualdad por sexos también está presente, aunque en menor porcentaje, en el acoso por redes sociales (ciberacoso), donde siete mujeres de cada 100 están en riesgo o padeciendo este tipo de situaciones, por encima de los cuatro varones que también lo sufren. Capafons, en este sentido, quiso remarcar que las cifras del ciberacoso se han "estabilizado" en los últimos años, y responsabilizó a los medios de comunicación e instituciones públicas del freno de esta tendencia gracias a la visibilización exhaustiva que se ha elaborado sobre esta realidad. No ha pasado, sin embargo, lo mismo con el grooming, que se conoce y se advierte en menor medida, entre otras cosas, porque los menores "tienden a ocultarlo" por vergüenza o miedo.

Que el uso que hacen los menores de las nuevas tecnologías sea dispar según el sexo es, asimismo, indicativo de que se debe realizar también "un trabajo diferencial" a la hora de abordar la problemática con los menores. Y es que las inequidades por razón de género aparecen en la mayoría de índices estudiados. Así, por ejemplo el riesgo a desarrollar una adicción a los videojuegos es dispar ocurriendo en el 12,8% en varones, pero solo en el 2,3% de mujeres. Una situación que también se extrapola a las compras asociadas a este entretenimiento online, a las que recurren con mayor frecuencia ellos (21,1% frente al 4,8% de mujeres).

Las diferencias en este caso emanan de una vertiente cultural. "Aunque en los últimos años las mujeres se han animado más a jugar a videojuegos, continúa siendo una conducta eminentemente masculina", afirmó Capafons. Se trata, además, de uno de los casos más evidentes de que, en las adicciones tecnológicas, "los hombres son víctimas de sí mismos", al contrario de lo que ocurre con las mujeres.

Las apuestas online

El estudio también ha querido hacer hincapié en otra problemática conducta de los jóvenes canarios: las apuestas online. El 14,1% de los adolescentes de las Islas realizan este tipo de actividades ilegales, frente al 2,8% de las chicas. Estos datos, a ojos de Capafonso, "no son alarmantes", porque, como recordó, nueve de cada diez menores canarios "nunca han apostado en internet". Sin embargo, el experto reclamó una acción legislativa más contundente que ayude a reducir estos números ya que "no tiene sentido que un chico de 14 o 16 años esté apostando dinero sobre si Messi va a marcar o no el primer gol en el partido del sábado". Y, en este sentido, recordó que si estas cifras se dieran en una alerta sanitaria "estaríamos hablando ya de epidemia".

Durante los últimos cuatro años, este proyecto se ha estado desarrollando en 88 centros de Enseñanza Secundaria de Canarias y con 13.200 estudiantes, con el fin de mostrar cómo se puede hacer uso adecuadamente del móvil, la tablet, los videojuegos o el amplio acceso al mundo que les brinda la conexión a internet sin caer en la adicción. Al mismo tiempo, y a través de una completa guía, se han dado pautas a los adolescentes para favorecer un acercamiento responsable y sano a las redes sociales y a los dispositivos móviles. Porque es este sector de la población, como señaló la directora general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), Concepción Gil, el más influenciado por las nuevas tecnologías por la facilidad para conocer gente y establecer nuevas amistades, además de por su elevado poder de evasión.

El producto está disponible para todos los centros educativos y para los padres y, como señaló el catedrático, en esta primera experiencia "ha tenido muy buenos resultados", siendo especialmente valorado por las mujeres. "Me encantó que las menores sintieran que les estábamos dando una información útil y se sintieran a gusto", valoró Capafons a raíz de las encuestas de valoración de la implantación de la guía.

Con esta muestra tan amplia, los investigadores canarios han conseguido mostrar una de las radiografías más completas a nivel nacional e internacional de la problemática que existe actualmente con la rápida evolución de las nuevas tecnologías. Un problema al que la sociedad, de momento, no ha sabido dar respuesta, que ha abocado a los adolescentes a un libre albedrío con claras consecuencias y por el que aún "queda mucho trabajo que hacer".