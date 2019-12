Ismalilah enamora a Got Talent

La quinta edición de 'Got Talent España' llegó a su fin en la noche de este lunes, después de más de tres meses de concurso. Hasta 12 fueron los finalistas que trataron de hacerse con los 25.000 euros de premio en una entrega marcada por el talento, la emoción y las sorpresas que el programa preparó para cada uno de ellos. Pero finalmente lo consiguió el más pequeño, Hugo y su tambor.

Entre los finalistas había dos con acento canario: Ismalilah y el dúo acrobático Levi y Estrella.

El grancanario Ismalilah fue el segundo de los finalistas en salir a escena y protagonizó una de las actuaciones de la noche al versionar el tema 'Yolanda', del artista cubano Pablo Milanés. Todo ello on el acompañamiento del timplista Althay Páez en el escenario. El joven emocionó al jurado. Sobre todo a Edurne que confesó que "mi madre se llama Yolanda y es la mejor del mundo". "Es preciosa tu voz, creo que tienes un don que no tenemos ninguna. Haces maravillas con la música y lo transmites. Siento a través de ti y me has hecho pensar en la persona que más amo en la vida, que es mi marido", añadió Paz Padilla.

Ismalilah enamoró a todos y contó con todo el apoyo de Canarias, en especial de Gran Canaria, donde muchos mensajes de apoyo y que invitaban a votar por el artista en la aplicación del programa para que se llevase la victoria, se viralizaron durante la jornada de este lunes.

Después de cada actuación, a cada finalista se le mostraba un vídeo de ánimo y felicitación protagonizado por varias personalidades, algunas anónimas, otras cercanas a los concursantes e incluso por rostros de lo más conocido. A Ismailah, por ejemplo, le felicitó Ana Torroja. "Tienes una voz fantástica", aplaudía la cantante de Mecano.

Y pasado el ecuador de la gala, en décimo lugar le tocó el turno al dúo acrobático Levi y Estrella , que con su fuerza, elasticidad, agilidad y destreza eomocionaron a parte del jurado, aunque no a todos como a Risto Mejide que confesó: "Me debo a la honestidad, me caéis muy bien pero me aburrís soberanamente", aún así estuvieron entre los cuatro más votados de la final.

La pareja de baile recibió la felicitación de su familia y amigos en un vídeo y la madre de Estrella vino desde Holanda hasta el plató del programa de Telecinco para ver a su hija.

Hugo, el ganador más pequeño de 'Got Talent'

El gran protagonista de la final ha sido Hugo Molina y su tambor. El participante ha hecho historia al convertirse en el ganador más joven de la historia del formato a nivel mundial . "No vamos a volver a ver algo así", ha repetido Risto Mejide durante la velada. Tal fue su actuación que desde el programa aseguraron que el mismo Papa Francisco quiere ver actuar al pequeño cuando acabe el verano.

Aunque no ganaron, los representantes canarios brillaron por todo lo alto. Tanto Ismalilah como el dúo Levi y Estrella estuvieron entre los cuatro finalistas más votados.

El primero de ellos, Ismalilah fue el que más votos del público recibió, seguido por el ganador Hugo, el Magodelucass y los también grancanarios Levi y Estrella.