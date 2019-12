Estrellas jóvenes en las galaxias del Big Bang

Las galaxias masivas de tipo temprano -que son casi tan viejas como el universo- siguen formando estrellas, pero a un ritmo muy bajo. Así lo constata un grupo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto Nazionale di Astrofísica en un estudio publicado en 'Nature Astronomy'

Las galaxias más antiguas continúan guardando gases suficientes en su interior para poder formar nuevas estrellas. De hecho, solo un 0,5% de la masa de los cuerpos estelares de estas galaxias se ha formado en los últimos 2.000 millones de años, lo que supone una cantidad ligeramente superior en las galaxias menos masivas.

Es el principal resultado de un estudio publicado en Nature Astronomy realizado entre Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF, Italia), en el que han comprobado que las galaxias masivas de tipo temprano siguen formando estrellas, aunque a un ritmo muy lento.

Todavía no se sabe por qué las galaxias masivas dejan de formar la mayoría de sus estrellas a alto desplazamiento al rojo. Los principales candidatos son los agujeros negros masivos, en la forma de núcleos galácticos activos, que residen en las regiones centrales de galaxias masivas evitando que el gas se enfríe y forme nuevas estrellas. "Esta detección -explica Núria Salvador-Rusiñol, estudiante de doctorado del IAC y la Universidad de La Laguna (ULL) y autora principal del estudio- abre nuevas fronteras en el estudio de la evolución de las galaxias masivas". Y es que, que las galaxias más viejas del Universo aún estén formando nuevas estrellas "significa que los mecanismos que detienen la formación estelar en estas galaxias no son completamente eficientes". En este sentido, Salvador-Rusiñol añade que "necesitamos comprender el origen del gas que ha permitido formar estas estrellas jóvenes para trazar la evolución del Universo. Este gas puede tener un origen in situ, debido a la evolución de las estrellas de la propia galaxia que mueren y nutren de gas el medio interestelar, o ex situ, de la fusión con otras galaxias o del medio intergaláctico."

"Es la primera vez que se han detectado estrellas jóvenes con tanta precisión en galaxias masivas, las cuales se pensaba que evolucionaban de forma totalmente pasiva", subraya Mike Beasley, investigador del IAC y coautor del artículo. El estudio no hubiera podido llevarse a cabo sin los modelos de poblaciones estelares que cubren el rango ultravioleta (llamados "E-Miles"), desarrollados en el IAC. Según Francesco La Barbera, investigador del INAF y coautor del artículo, "este resultado muestra claramente que la formación y evolución de galaxias masivas sigue siendo una cuestión abierta".