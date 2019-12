"La cumbre de Madrid fracasa, sobre todo, por motivos económicos"

"Hemos conocido parte de esta bonita tierra y comido muy bien. La experiencia es maravillosa". Así valora la bióloga mexicana Ana Rosa Moreno Sánchez, premio Nobel de la Paz 2007 como miembro del Panel de Expertos en Cambio climático (IPCC), su estancia en la isla para participar en el foro Envite 2030. Tiene claro el "fracaso" de la reciente Cumbre sobre el Clima de Madrid por motivos, "sobre todo, económicos y luego políticos pero también científicos porque no hemos sabido enviar el mensaje sobre la necesidad y urgencia de tomar medidas".

¿Cree que ha fracasado la Cumbre del Clima de Madrid? ¿Por qué?

Sin duda, sí, ha fracasado. Por motivos económicos, básicamente, asociados a los políticos. A los gobernantes les da miedo tomar decisiones para un cambio de base tan profundo. No quieren tocar la comodidad de los ricos porque conocen la trascendencia de ese cambio global. Es decepcionante su falta de interés por escucharnos a los científicos aunque tal vez no hayamos sabido crear una conciencia lo suficientemente potente para ser capaces de lograr la acción desde la política que es básica en este momento histórico. Y no se ha dado. O en un grado más que insuficiente.

¿Cuál de las tres patas ha fallado: política, ciencia o sociedad civil?

Un poco las tres, con mayor o menor responsabilidad. Ojalá la sociedad civil del mundo, en general, fuera tan participativa como la más concienciada. Una cosa es el ecologista o otra el ecólogo. Un cambio tan importante supone costes. Primero de las empresas a las que no obligan los gobiernos. De países tan poderosos e importantes como Estados Unidos, China, Brasil o India. Son los que más emisiones de efecto invernadero llevan a cabo y tienen la mayoría de la población del planeta. Usan los recursos en su modo de vida como si fueran ilimitados. Pero son finitos y la sociedad de hoy lo olvida. Si no se inicia ya el proceso de cambiar realmente y las decisiones no se toman en base a esa transformación, no se hace nada. Porque parece un problema para el futuro, para quien venga después, pero está ya aquí.

Cambio ambiental global: salud y sostenibilidad. Ha sido el título de su conferencia en Tenerife. Glósela.

Hablé del cambio ambiental. No solo climático sino de daño de la capa de ozono, la deforestación, la desertización, etcétera. Producto de las acciones del hombre en los últimos 200 años. Y su repercusión en la salud, ya que cada factor afecta de manera diferente. El más conocido es el cambio climático pero son una serie de cuestiones negativas que inciden en la salud humana. La alimentación, la calidad del aire y del agua, el suelo, las temperaturas o los eventos extremos, como el exceso o la falta de agua... Todo está conectado y al ser humano le puede originar muchos problemas. Y no es lo mismo una isla que un continente ni una zona rural que otra urbana. De ahí la trascendencia de la investigación local o la necesidad de elaborar mapas de riesgo, La idea que he visto aquí de apertura desde la universidad a la sociedad civil para elaborar primero un diagnóstico me parece muy interesante. Identificar, por ejemplo, las zonas más vulnerables, es fundamental.

¿Cómo afecta o podría afectar la emergencia climática en la salud del ser humano?

Ya afecta, no se puede usar el condicional. Desde infecciones a olas de calor como la agosto del 2003 en España, Francia, Holanda y Alemania que causó la muerte de entre 50.000 y 70.000 personas. Muchas solas en casa y sin redes sociales, No me refiero al concepto virtual sino a redes reales. Ya en el Panel de Cambio climático lo advertimos en 2007.

¿Este problema mundial afecta más a los más pobres?

Sin duda. Pobres, vulnerables y, sobre todo, mujeres. Está demostrado. Primero se salva al hombre, es algo innato casi, sobre todo en sociedades como las asiáticas en la que el peso de lo femenino es muy débil. Son las últimas. Y es muy grave porque cuando muere una madre también suelen hacerlo sus hijos. Mueren más las mujeres en las catástrofes porque no saben nadar o su tipo de vestimenta tampoco las ayuda.

¿Sirvió de algo para esta lucha el Premio Nobel de la Paz 2007, compartido con el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore? ¿Cuál es la misión actual del IPCC?

Sigo diciendo lo mismo pero con el aval detrás del Premio Nobel. Sirve para que te hagan caso y te tengan más respeto pero el título está colgado en una esquina de mi estudio. Supone un trabajo exhaustivo, tenemos que analizar todo do lo publicado, en mi caso sobre la salud, evaluar y proponer modelos de aplicación. Cada cuatro, cinco o seis años sale una publicación. La última, en 2018 para prevenir sobre el aumento de la temperatura del planeta.

Pese a ser bióloga destaca sobre todo en el campo de la salud. Explíquelo.

La Medicina es la Biología enferma. Tenemos una visión más global y amplia que la del doctor que se queda en la cirujana o ambulatoria. Estudiamos la relación del medioambiente con la salud. Con una visión completa de la persona como individuo o perteneciendo a grupos. Ha sido una gran fortaleza toda mi vida. A eso me he dedicado y me dedico.