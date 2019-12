Actualizada la alerta por vientos y pendientes otra pleamar en Garachico

Los puntos de Canarias donde el viento ha soplado con más fuerza en lo que va de lunes han sido Izaña (Tenerife), con una velocidad de 127,4 km/h y el Mirador del Time, en Tijarafe (La Palma), 101,5, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que reflejan que poco antes del mediodía el aeropuerto Tenerife Norte registró embates de 88,9 horas a las 11:50 horas.



El Gobierno de Canarias ha actualizado la alerta por fuertes vientos en los municipios de Los Silos, Buenavista, Santiago del Teide, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tacoronte y Tegueste así como la cordillera dorsal de la isla y el Parque Nacional del Teide.



En lo que va de lunes no se ha registrado ninguna incidencia de gravedad. Los servicios de emergencias han atendido, antes de caer la noche, en Canarias, unas 40 incidencias debido al viento aunque ninguna de ellas de gravedad, ha informado el servicio de urgencias 1-1-2.



Las incidencias reseñables se han registrado en municipios de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria y han consistido en caídas de ramas y mobiliario urbano y en algunos desprendimientos que no revistieron gravedad.



Las fuentes indican que no se ha registrado ninguna incidencia por la alerta de fenómenos costeros adversos, que afecta a todo el Archipiélago aunque se añade con riesgo de inundación en el caso de Garachico.





#FMACanarias Durante la tarde no se han registrado incidentes importantes relacionados con las situaciones de alerta. La mayor parte de las intervenciones han estado relacionadas con el viento. Precaución en la costa por el fuerte oleaje. — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 16 de diciembre de 2019

En Garachico las olas llegaron a la principal vía de acceso al municipio y la Isla Baja, la Avenida Marítima, durante la tarde, en la pleamar, pero no causaron daños relevantes., en torno a las 03:00 horas.Tabla con las 10 rachas de viento más elevadas registradas hasta el momento en el día de hoy: pic.twitter.com/0Enh2Fwzv1