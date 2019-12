Denuncian el "desinterés" de Cruz por resolver el concurso de ambulancias

El portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Pedro Moreno, denunció el desinterés de la Consejería de Sanidad, que dirige Teresa Cruz, por solucionar la situación "caótica" del servicio de ambulancias una vez que ningún organismo dependiente de ese departamento se ha personado en la cita ante el Tribunal Laboral Canario para abordar el retraso en la resolución de los concursos en las diferentes islas.

Para Moreno, "resulta cuanto menos sorprendente que una Consejería haga caso omiso a un requerimiento del Tribunal Laboral Canario, por cuanto demuestra que se tiene escaso interés tanto en evitar un conflicto laboral como en prestar un servicio adecuado a las personas que necesitan ser trasladas a hospitales y centros asistenciales". Máxime, afirma, cuando la propia Teresa Cruz sirvió de mediación ante el entonces consejero Juan Manuel Baltar.

El resto de los participantes en la reunión, las patronales Acea y Arcea y los sindicatos, FSC-CCOO y USO, hicieron constar en acta la necesidad de que la Consejería de Sanidad contribuya a normalizar el sector concretando la resolución de los concursos para poner al día los salarios de los trabajadores. Asimismo, en la reunión se pudieron tratar aspectos como el de los incumplimientos del convenio en materia de jornada o los incumplimientos en materia de tratamiento de incapacidades transitorias por la empresa Aeromédica.

Por último se abordó la turnicidad no resuelta en islas como Fuerteventura, así como otros aspectos relacionados con irregularidades, fundamentalmente en la empresa Aeromédica, sobre las vacaciones. No se alcanzó ninguna solución, pero se dejó la puerta abierta a resolverlas en una próxima reunión en el mes de enero. Al término de la reunión, Moreno insistió en que si la Consejería sigue evitando dar una respuesta sobre la fecha en que se resolverán los concursos, "a los trabajadores no les quedará otra salida que poner en marcha todos los mecanismos legales que permitan resolver esta cuestión".