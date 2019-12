La triple marginación de la marroquí Adriana: mujer, transexual y migrante

Esta inmigrante africana lleva más de doce años en la isla y agradece el apoyo que ha recibido del colectivo Algarabía, pero reclama "trabajo para poder mejorar en la vida".

Adriana tiene una complexión fuerte, pero cuando habla se dulcifica casi de inmediato. En un español más que aceptable. Mujer, transexual y migrante, reúne todas las condiciones para ser el rostro de la campaña informativa que la Asociación Algarabía pone en marcha para informar y ayudar al colectivo LGTBI de migrantes bajo el lema "Diversidad (Es)". Charlie Marrero, gerente de Algarabía la presenta y valora: "La compleja realidad mundial nos enfrenta a situaciones ante las que debemos responder. Las personas LGBTI huyen de realidades muy duras".

Adriana responde a ese perfil. Aclara. "En mi país (Marruecos, lo menciona muy de pasada) no tenemos ningún derecho; el trans, hombre o mujer, no existe para la sociedad. La violencia es habitual e incluso la muerte".

La situación, apostilla, "ha ido a peor y ahora prácticamente no podemos ni salir de casa". Hace algo más de doce años, subraya, "tomé la decisión y vine a Canarias. Sólo tengo palabras de agradecimiento para Algarabía que me ha dado todo, de la comida al alojamiento. Y. aunque queda camino por avanzar, la sociedad española y de las islas es muy diferente en positivo con nosotros respecto a la africana". En este sentido, indica, "aquí hay dificultades pero al menos entre personas como yo me siento entre amigos y en libertad"

El único problema serio que confiesa que le quita el sueño es que "no tenemos trabajo y sin él no podemos mejorar. Ni, por ejemplo acceder a una vivienda. Sin trabajo no hay nada, casi no se puede ni siquiera sobrevivir".

Termina dando de nuevo "las gracias a Algarabía porque ahora son como mi familia. Me han dado apoyo material, pero también orientación respecto a la salud sexual, algo muy importante. Y, por supuesto, la comida. Marrero critica el rechazo recibido por el reparto de alimentos en esta época navideña a una comunidad LGTBI que "carece de cualquier recurso de ayuda social".

Asociarse como respuesta

Charlie Marrero y Adriana ofrecen la rueda de prensa de arranque de la campaña con una bandera arco iris de fondo y en una pantalla el dibujo del folleto. Este lo llena preside una maleta rosa con pegatinas de banderas de diferentes países. Un símbolo buscado ex profeso. Marrero considera "especialmente interesante responder desde el asociacionismo como punto de referencia y convivencia con iguales. De ahí el integrarles en las acciones desarrolladas en el Plan de Voluntariado con perspectiva intercultural".

En Alagarabía "tratamos a las personas migrantes con mucha experiencia, ya que tuvimos que aprehendernos como diversos -no raros- en un sistema que se empeña en normalizarnos y homogeneizarnos. Este proyecto no atenderá sólo las diversidades sexo genéricas, sino que damos un paso más para transversalizar la diversidad por motivos de origen y étnico-culturales". Algarabía propone a las personas LGTBI migrantes "un espacio de diálogo y encuentro entre iguales con actividades que generen sentimiento de comunidad para tender puentes y hacerles sentir en familia".