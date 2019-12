La ONCE cumple 81 años de servicio a los demás y trabajo por la discapacidad

Un monitor de la ONCE enseña a una persona ciega a llevar al perro guía.

Una misa por la mañana en La Laguna y un encuentro por la tarde en la sede provincial de la delegación, en la avenida de San Sebastián de Santa Cruz, han servido como cierre al día en el que la ONCE ha cumplido 81 años. Una fecha como la de ayer, en 1938, nacía la Organización Nacional de Ciegos. En medio de un país todavía en guerra, deprimido social y económicamente. Se otorgaba al colectivo la explotación del denominado cupón prociegos, el sistema de rifas original. Más de ocho décadas después "mantenemos la idea de proteger a quien tiene discapacidad visual o alguna otra" con un "concepto de servicio a los demás y de trabajo por estas personas". Lo asegura Cristóbal Amaro López, Jefe de Recursos Humanos en Tenerife.

Mawi, como lo conocen sus amigos, valora: "Hemos crecido este año en unas cien personas y eso es todo un éxito". Revela que "han sido unos días muy intensos esta semana por las celebraciones pero siempre supone una satisfacción llegar a a esta época del año con el deber cumplido".

Mawi, que fue vendedor primero y directivo después, valora como "muy acertado" el lema Iguales con el que la organización tanto a nivel nacional como autonómico ha centrado este año la festividad de Santa Lucía.

La ONCE cuida sobre todo su labor social algo que mantiene prácticamente intacto con base en "mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual a través de la prestación de una amplia oferta de servicios sociales". Aunque los sorteos hayan dejado hace tiempo de ser de tres cifras o se creara en 1988 la Fundación ONCE "para la cooperación e inclusión social de las personas con discapacidad". No exclusivamente la visual se puede y debe añadir.

La ONCE ofrece múltiples recursos a sus afiliados para la autonomía personal. De la integración educativa y laboral al ocio. De los perros guía -gratuitos- al modelo de Intervención Educativa Inclusiva a través de los MAI, o el deporte adaptado. Y en el ámbito del empleo, dos vías: formación y compromiso de los agentes sociales. Las previsiones pasan por crear en el período 2012-2021, 15.000 nuevos puestos de trabajo y 30.000 acciones formativas.

'Iguales'

El Cuponazo de ayer, festividad de Santa Lucía y patrona de la ONCE, pretende "levantar la voz para impulsar la esencia social e inclusiva de la labor de la institución en su 81 cumpleaños al grito de Iguales". Declaración de intenciones.

Un total de 13,5 millones de cupones para recorrer todos los rincones de España y reivindicar "una idea revolucionaria" con la que nació la ONCE: "La igualdad en el más amplio término y sentido de la palabra, al promover una sociedad de iguales en oportunidades para lograr así la inclusión de las personas ciegas y con otra discapacidad desde el cumplimiento de sus derechos".

Este Cuponazo recuerda que la ONCE "lleva más de ocho décadas de trabajo diario gritando iguales por todos los rincones de España; un concepto que nace de la similitud de los cupones a la venta y se convirtió en lema habitual de los vendedores: Iguales para hoy.