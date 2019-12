Las empresas tienen 10 días para optar a dirigir el servicio de ambulancias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha dado un paso más en el proceso de adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre en el Archipiélago. Ayer aceptó las propuestas de adjudicación elevadas por las mesas de contratación. A partir de este momento las empresas que optan a prestar el servicio tienen un máximo de 10 días hábiles para que presenten toda la documentación necesaria con la que poder seguir participando en el proceso.

Las mesas de contratación, una vez analizados los informes técnicos requeridos para sopesar el contenido de las ofertas que se han presentado, han procedido a su valoración. Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública que gestiona el transporte sanitario en las Islas, dividió en tres expedientes diferenciados la contratación de los servicios. En uno de ellos se contemplan las ambulancias de las islas no capitalinas, tanto en lo referente a transporte urgente como no urgente; en otro el transporte sanitario no urgente en Gran Canaria y Tenerife; y, por último, el transporte urgente de las dos islas capitalinas. Al realizar esta separación, diferentes empresas optan a prestar el servicio en una zona o varias. El servicio de transporte sanitario terrestre en Canarias está vencido desde el 2015, con todas las prórrogas posibles incluidas. Desde su llegada en julio, el nuevo equipo de Gobierno ha trabajado para dar respuesta a las demandas de los pacientes.