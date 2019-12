Consagrados al avance social

En su trigésima sexta edición, los Premios Teide de Oro recaen en Dolores Pelayo, los trabajadores de Thomas Cook y la Universidad de La Laguna.

En su trigésima sexta edición, los Premios Teide de Oro inauguraron la "navidad" como lo han venido haciendo de manera ininterrumpida las últimas décadas. En la gala celebrada en la noche de ayer en el Auditorio de Tenerife, Radio Club Tenerife quiso reconocer a aquellos perfiles que, durante años, han contribuido al avance social, ya sea a través de la política, la educación o el primer motor económico de Canarias: el turismo. En ese afán de conmemorar el buen hacer como servicio público, la emisora premió a la jurista Dolores Pelayo, la Universidad de La Laguna (ULL) y los trabajadores de Thomas Cook. Los galardones, con sus tradicionales guiños al emblemático volcán tinerfeño, lograron aunar el pasado, presente y futuro de los cimientos en los que se erige la sociedad canaria. Porque la realidad canaria actual tiene su origen en quien supo hacer política en un momento convulso para lograr la equidad; se sustenta gracias al trabajo incansable de las personas comprometidas con su tierra; y lo hará aún más gracias a su apuesta por la ciencia, que es el motor de desarrollo del siglo XXI.

Las inusuales notas musicales de la joven promesa del rap tinerfeña, Sara Socas, fueron la encargada de dar comienzo al evento. Entre versos que desterraban cualquier conflicto insular, abogaban por el avance social y mostraban que las diferencias lingüísticas no son más que retazos de lo que hace única a la sociedad canaria, Socas se mostró como ese engranaje necesario para el avance social, en el que no importa la edad, pero sí "alzar bien la voz". Así lo afirmó el periodista de Radio Club Tenerife y presentador de la gala, junto a Puchi Méndez, Miguel Ángel Rodríguez Villar.

Los premiados no escondieron su sorpresa ante tal reconocimiento y, durante sus discursos, trataron de recordar las razones que les han llevado hasta ahí. Para la jurista Dolores Pelayo este reconocimiento, de una "emisora que siempre ha defendido la democracia", está planteado de tal manera que "favorece el progreso". Según la jurista, madre de la Constitución española, "hay que premiar lo que se hace bien y lo que contribuye al avance de la sociedad democrática". En su discurso hizo alusión a la lucha feminista, a la que ha consagrado buena parte de su vida, e insistió en la necesidad de acometer cambios verdaderamente sustanciales que acaben con todos los vestigios de patriarcado. "No queremos una habitación, necesitamos una casa nueva", alegó haciendo alusión al título del mítico libro de Virginia Wolf, A Room of One's Own.

Tras varias actuaciones musicales con sello canario, se sumó a la conmemoración otra mujer "con talento y determinación", como señaló la directora de la emisora, Lourdes Santana. La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, agradeció el galardón porque "nos anima a seguir el camino de la universidad pública implicada en la sociedad", a la que, afirmó, "se debe con una visión transformadora". Ese vocación por permitir el desarrollo social por generaciones es lo que alzó a la institución académica con este reconocimiento, muy orientado a uno de los mayores retos que tiene Canarias, ampliar sus sectores económicos impulsando el conocimiento.

Los trabajadores de Thomas Cook fueron los últimos en subir al estrado para recibir el premio y lo hicieron como si de un regalo se tratara. Como afirmó su representante, Andrés Lorenzo, este reconocimiento contribuye a darles ánimos por todo el esfuerzo que han realizado tras la caída del gran touroperador británico. "En la vida todo tiene un comienzo y un final, hay que estar orgulloso del pasado pero sin dejar de mirar al futuro", afirmó Lorenzo, que se permitió un momento para señalar que los 46 trabajadores de la parte receptiva de Thomas Cook en poco menos de un mes tendrán que buscar un nuevo futuro. Unos empleados que han seguido trabajando a destajo para no abandonar a su suerte a todos aquellos británicos que se pudieron haber quedado varados en la isla.