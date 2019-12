La Plataforma por la Atención Temprana (AT) niega la apertura de dos unidades

La Plataforma de Atención Temprana (AT) Canaria manifiesta que "no se ajusta a la realidad la anunciada apertura de la primera Unidad de Atención Temprana (UAT) en el Hospital de Día Infanto-Juvenil Doctor Guigou en Tenerife, desde el pasado día 5, y la próxima de una segunda en Gran Canaria".

En relación a la supuesta apertura de la UAT en Tenerife, "lo único que se ha realizado es la contratación de cuatro profesionales -psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopeda- sin ajustarse a lo previsto en la ley de AT en los apartados 1 y 2 del artículos 12". Estos últimos plantean, por un lado, la formación de equipos multiprofesionales e interdisciplinarios constituidos por especialistas en AT procedentes del ámbito sanitario, educativo y social. Por otra parte establecen la composición del equipo básico de la UAT y su formación.

En opinión de la Plataforma "sólo se ha contratado al personal vinculado al ámbito sanitario, falta el educativo y el social para que se pueda considerar constituido el equipo básico de una UAT para iniciar su funcionamiento".

Por otra parte, añaden, "el personal contratado no tiene la formación específica en AT que exige la ley. Pretender que la formación en AT sea suplida por dos semanas de observación del trabajo que se realiza en el Servicio de Psicomotricidad de la ULL es, cuanto menos, una chapuza y un insulto a los profesionales de dicho servicio y quienes se exige un posgrado de un año para habilitarles en el desempeño de las funciones de AT".

"Queremos que las UAT empiecen a funcionar cuanto antes, pero en las condiciones que establece la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias el pasado 25 de abril de 2019 y que nuestros menores se merecen" e insisten: "No queremos que todo el esfuerzo y el cariño que han puesto las familias y profesionales para que Canarias tenga una Red de Atención Temprana Pública, Gratuita y de Calidad sea tirado por la borda".

"Estamos a la espera de que Servicios Asistenciales se digne a contestar a nuestra solicitud de reunión", afirman.