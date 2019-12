España contribuirá con 150 millones de euros al Fondo Verde para el Clima

El país aumenta un 25% la contribución a la que se había comprometido inicialmente para financiar proyectos de países en desarrollo para afrontar el cambio climático.

España contribuirá al Fondo Verde para el Clima, un pacto a nivel europeo, con 150 millones de euros entre 2019 y 2023. Lo que supone un incremento del 25% con respecto a la cantidad comprometida inicialmente. Así lo constataron la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, y el director Ejecutivo del Fondo Verde para el Clima, Yannick Glemarec, tras firmar el acuerdo de contribución de España al Fondo. Este compromiso ya fue adelantado por el presidente del Gobierno en funciones en la Cumbre de Acción Climática celebrada en Nueva York el pasado mes de septiembre, pero ahora ha decidido que esa inversión debe ser mayor. Una situación que ilustra, como señaló la ministra de Economía y Empresa, "el importante compromiso de España en la financiación del cambio climático en los países en desarrollo".

El Fondo Verde para el Clima, del que España forma parte desde su creación en 2010, es el principal instrumento financiero de la Conferencia Marco de Cambio Climático y tal como señaló la ministra Calviño "está llamado a ser una pieza fundamental para canalizar los fondos desde los países desarrollados a proyectos climáticos transformadores en países en desarrollo, liderando así un cambio de paradigma climático". Los fondos se destinarán a financiar proyectos de inversión en economías en desarrollo con un doble objetivo: por una parte, mitigar los efectos del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, ayudar a estos países a adaptarse al cambio climático.

Calviño mostró su confianza en la "buena gobernanza del Fondo Verde en favor de un modelo de desarrollo sostenible a nivel global y una mayor ambición climática para cumplir los objetivos de la Agenda 2030".



La ambición se pospone

Por otra parte, es probable que no queden asuntos por debatir tras la actual Cumbre del Clima. El aumento de la ambición climática corre el riesgo de posponerse ya no hasta la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU de Cambio Climático (COP) que se celebrará en Glasgow (Reino Unido) en 2020 sino hasta 2023 ya que en este momento algunos países se están agarrando a la literalidad del texto del Acuerdo del Clima de París que permitiría esperar hasta esa fecha. Según informaron fuentes de la negociación, este sería uno de los cuellos de botella del desarrollo de esta COP25 que se celebra en Madrid y que la Presidencia chilena tiene la intención de terminar este viernes por la tarde y no extender más allá la Cumbre. En todo caso, se mantiene el impulso, de una buena parte de los países, especialmente los que están en desarrollo, de que los países avancen en elevar sus ambición antes de la COP26 y aunque otros quieren echar el freno parece que en términos generales hay una posición de que existe una necesidad de generar más ambición.