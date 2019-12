Líneas sobre el amor imperfecto

Al final, en el amor, siempre prima la esperanza. Al menos eso es lo que creen los autores del libro de relatos que se presenta hoy, a las 20:00 horas, en el Equipo Para. Yaiza Anjara lidera el grupo de creadores que reflexionan sobre el tema más universal, "el motor que mueve el mundo"

Una decena de autores reflexionan sobre el amor a través de sus relatos. Son observaciones sobre esa imagen idílica de la felicidad y la vida en pareja que la sociedad impone tanto a hombres como a mujeres. Esa sería una buena presentación para el ejemplar que verá hoy la luz en un acto previsto para las 20:00 horas en la Asociación Cultural Equipo Para, con sede en la capitalina calle de La Marina.

El libro de relatos Mujeres malqueridas o eso creían ellas es, además, el fruto de varios años de trabajo de su autora: la joven tinerfeña Yaiza Anjara. "Empecé a escribirlo hace cinco años. Lo iba aparcando y lo volvía a retomar", rememoró la escritora, que además desempeñar funciones como gestora cultural tiene estudios en marketing, psicología y trabaja en las ambulancias de los servicios de emergencias. "Todas las historias que cuentan estas mujeres reales -que poco tienen que ver entre ellas- tienen en común que al final siempre prima la esperanza en el amor", resume.

Anjara no está sola en esta aventura. Por el camino se fue encontrando creadores que coincidían con ella en hacer esta reflexión sobre el amor, en reivindicar la idea de que no hay amores perfectos. Valeria Fuster, Laura María Escuela, Gregorio Sosa, Lou Arroyo, Paco Sepúlveda, Chessie Nan, Carlos Odeh, Alcira Saavedra y Juanma Izquierdo acompañan a la autora en esta aventura editorial.

Anjara no quería quedarse solo con la visión femenina y, por eso, también incorporó a creadores masculinos en este ejemplar. "Ya había escrito el manuscrito y le había dado vueltas cuando, un día hablando con mi hermana me dijo que si no me parecía que esto iba a terminar siendo un manifiesto feminista sobre el amor donde solo prima nuestra idea", detalló en este sentido. Ahí fue cuando a la joven escritora se le "encendió la bombillita" y decidió que la voz masculina era necesaria y pertinente en este libro sobre el tema más universal de todos. "También es interesante entender qué sienten y qué piensan los hombres. A mí realmente me ha servido muchísimo como enseñanza y aprendizaje personal. Me doy cuenta de que todos queremos lo mismo pero por algún motivo nos cuesta muchísimo entendernos", reflexionó.

El acto de presentación de Mujeres malqueridas o eso creían ellas incluirá actuaciones musicales a cargo de Virginia Guantanamera, el coro de voces Star D'Choir y Elena Delgado Roales. "La presentación va a ser especial porque reúne distintas artes en el mismo espectáculo. La idea es que no sea la presentación típica donde todos hablamos y damos las gracias. Quería algo interactivo donde todos participen, haya mucha música y sea la celebración del nacimiento de un libro", adelantó sobre el acto que tendrá lugar esta tarde y contará con la presencia de varios de los coautores.

El eje conductor de este libro de relatos está precisamente en el título. "La coletilla, eso de o eso creían ellas", indicó. Esa, continuó, es "la base fundamental de toda la historia. Tiene mucho que ver con la manera en la que nos enseñan que debe ser el amor y esas frustraciones que nos genera llegar a conseguir ese amor idílico que nos venden en las películas y que nos vende Disney".

Porque, continuó Anjara, muchas veces "somos nosotras las que nos creemos inferiores. Creemos que nos quieren mal y somos nosotras las que no nos queremos y permitimos determinadas cosas por no sufrir la sensación de abandono". Anjara, cuya primera novela fue un thriller político titulado N oname 1974-1989 publicado en 2009, agradeció a Alfredo Zizzi, de Editorial Algani, la oportunidad de saca este nuevo ejemplar. "Me descubrió un mundo nuevo a la hora de publicar", reconoció. Por eso, con dos libros más "en el cajón", como ella misma dice, Anjara no descarta regresar en breve a la carga con una novela de ficción titulada 1.111 Ángeles o una reflexión sobre la moda del coaching bautizada como Satanás hablando de amor.