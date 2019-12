Van der Lust: "Contra el acoso, el crecimiento personal"

James Van der Lust docente, youtuber y presentador de 'maneras de educar' en La 2 de RTVE

Ha hablado en la isla de potenciar a los alumnos y alumnas en las inteligencias múltiples. Explíquelo.

El concepto de la inteligencia múltiple tiene tres décadas de existencia pero se ha desarrollado hace diez años porque es relativamente sencillo implantarlo en las escuelas. Mi papel es servir de puente entre la teoría y la práctica, De la filosofía al aula directamente. De eso he hablado en Tenerife. Todos los niños son inteligentes pero cada uno con sus potencialidades. Hay que conocerlos de manera integral, no sólo en el colegio, para luego saber qué hacer y cómo hacerlo desde la perspectiva del profesor. Por ejemplo. Está el típico niño que se mueve mucho y demuestra que su inteligencia es corporal. Si tiene que pasar el tiempo sentado y lo que le enseñas se limita a escribir en la pizarra, eso no le sirve. Pero si le propones correr aun lugar de la clase donde esté ubicado el número que propones, del 0 al 9, lo hará con gusto y seguramente bien, con rapidez. Se trata de gestionar las inteligencias. Intento crear en el aula grupos de familias: la corporal, la matemática, la mental, etcétera. Me salen unas ocho aunque suelo reducirlas a cuatro.

Valore y desarrolle cómo entiende la innovación en el aula.

Busco y quiero cambiar las prácticas de treinta años en las clases. Usar las nuevas tecnologías, desde la pizarra digital a las tablets enriquece, por supuesto. Eso es innovación pedagógica, pero también atender a la parte visual y plástica. Se trata de ir probando lo nuevo y llegar a Roma, donde conducen todos los caminos, Quiero decir que las vías son múltiples para llegar al resultado. Prueba y elige la más efectiva porque la clases serían como un laboratorio para experimentar. Ellos, los alumnos, y nosotros, los profesores. Hay que darle más espacio a la naturalidad de los críos. E intentar que el proceso sea divertido. O lo más posible. En el futuro, un factor fundamental de la educación va a ser la creatividad.

¿Cual es su concepto de la clase y del colegio como centro nuclear en la educación?

Lo más importante es el niño como individuo. Por tanto, resulta clave conocer su personalidad. Ahí puede ayudar mucho la era digital y las tecnologías para que cada uno busque y encuentre su propio camino, No existe todavía pero el futuro irá en este camino.

¿Cómo afronta el día a día con los alumnos millennials? Por ejemplo, ¿qué hace para atraerles a la lectura?

Reciben mucha información y muy rápido. Con un libro el millennial se aburre porque no ocurre nada. Es algo estático y no dinámico. Mi idea es que sean ellos los autores de su propio libro, que lo escriban. Si me preguntan cómo lo hago. La respuesta es la aventura de llenar el papel en blanco. Primero deben saber cómo lo han hecho otros, No hay que obligar y acaban leyendo porque tienen que hacer un libro.

Comente algunas experiencias prácticas como docente que sean destacables.

Algo que he experimentado y me parece increíble hasta contarlo: ayudar leer con animales. Funciona entre los críos de hasta 8 o 9 años que le lean a sus mascotas y produzcan una reacción en ellas. En clase lo he llevado a la práctica con tortugas e insisto: funciona. La plasticidad neuronal se pierde con los años pero un niño la tiene. Soy muy practicista y el crío se cree que la tortuga le escucha y siente placer. No hace falta la experiencia real para creer.

De influencer en You Tube a la televisión pública como presentador. Analice ese camino.

Pasar de las redes sociales a la televisión ha sido casualidad, sorpresa y aprendizaje. Haría obligatorio a todos los maestros del mundo asomarse a esta ventana porque aprendes. Lo que yo quería hacer era un libro pero me convencieron y ahora lo agradezco muchísimo. Ha salido todo mucho mejor de lo que esperaba.

¿Qué se puede hacer desde el aula contra fenómenos como la violencia de género o el acoso escolar?

Tengo para eso una propuesta muy personal. Crear una nueva asignatura: Crecimiento Personal. Básicamente sobre cómo tratar a las otras personas. No se tiene empatía por la compañera pero sí por la mamá. ¿Por qué? Hay mucho por hacer y es un trabajo a largo plazo pero lo veo posible porque se trata de cómo enfocar la visión de yo y el mundo. Y al revés.