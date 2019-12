Save the Children premia la labor de los profesionales de Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo, organismo dependiente del Ministerio de Fomento para la protección de la vida humana en la mar, entre otras funciones, recibió en Madrid uno de los premios de Save the Children por su compromiso con la infancia más vulnerable; en concreto por su trabajo en favor de la infancia migrante y refugiada salvando vidas en el Mediterráneo. Save the Children es una organización independiente en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

El galardón fue recogido por el director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, acompañado del Jefe del Centro de Salvamento Marítimo en Almería, Manuel Barroso.

El director de Salvamento Marítimo compartió con los oyentes, entre otras historias humanas, que "en muchas ocasiones, los colegios visitan nuestros barcos o nuestros centros. Les encanta explorar, sentirse capitanes por un día. Ese día al que me refiero un grupo de escolares visitaba una Guardamar en el Mediterráneo. Para sorpresa de la tripulación, los pequeños venían cargados de bolsas de caramelos y globos. Todos se quedaron sorprendidos porque suele ser al revés, son ellos los que suelen dar caramelos a los pequeños. Al preguntarles el porqué de esas bolsas los estudiantes contaron que llevaban semanas ahorrando la paga para comprar caramelos para los niños de las pateras, para que cuando les recogiéramos en el mar no lloraran e hicieran el viaje contentos". García Lena expresó ante todo el auditorio que "ese sentimiento de ayudar es lo que nos guía cada día. Hoy me acompañan los 8.000 niños a los que hemos salvado".

Salvamento Marítimo agradece a Save the Children haberle otorgado este premio dedicado a todos los trabajadores que con su esfuerzo y dedicación, las 24 horas del día, 365 al año, auxilian a personas en peligro en la mar.