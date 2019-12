Peter Ratcliffe afirma que la gente que es razonable no descubre cosas

El británico Peter Ratcliffe, ganador del premio Nobel de Medicina, cree que los científicos son "a veces personas difíciles", pero es que "la gente razonable no descubre cosas", eso queda para "los inconformistas, la gente inusual".

Ratcliffe (1954, Reino Unido) recoge hoy el Nobel de Medicina junto a los estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza por descubrir el mecanismo con el que las células detectan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno.

Al principio, Ratcliffe estudiaba el gen de la eritropoyetina, una hormona cuyos niveles suben cuando hay déficit de oxígeno, lo que junto al trabajo de los otros dos premiados les llevó a descubrir un mecanismo que abre el camino a nuevas y prometedoras estrategias para luchar contra la anemia y el cáncer, entre otras enfermedades.

Acabaron llegando a un resultado que no esperaban, por eso hay que ser "imaginativo" para escoger las preguntas y, "casi seguro, que la solución no será la que la gente piensa. Por lo tanto, es importante no tener prejuicios y ser capaz de pensar de una manera que no esté dirigida por otras personas". El nobel se dijo convencido de que "la gente razonable no descubre cosas. No va al Polo Norte o al Polo Sur, no cruza desiertos. Los que descubren cosas son los inconformistas, la gente inusual", y señaló que por eso los científicos son "a veces personas difíciles".

El oxígeno es el combustible del metabolismo y debe ser llevado a todas las células en su cantidad exacta: "Lo que hemos descubierto es el mecanismo por el que las células perciben la cantidad de oxígeno -como si fuera un termostato- y actúan para preservar el equilibrio de oxígeno", explicó. Ratcliffe indicó que "muchas, quizás la mayor parte de las enfermedades humanas, se complican por el bajo nivel del oxigeno". El cáncer es "un poco diferente", pues los tejidos enfermos, si crece rápido, tienen una mayor necesidad de oxígeno; por eso "la esperanza es que reduciendo la actividad del sistema (de regulación) podamos reducir la disponibilidad de oxígeno y retrasar su crecimiento o, en algunos tipos, incluso pararlo".