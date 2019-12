Ithaisa Pérez, una tinerfeña entre las mejores docentes

Ithaisa Pérez Pérez (San Andrés y Sauces, La Palma, 1981) es la única docente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que pasa a la final de los Premios Educa Abanca, los Óscars de la Educación. Lo hace por su trayectoria durante el curso 2018-2019, en la categoría de Universidad y tras superar la segunda criba, la del jurado profesional. Se autocalifica como "palmera chicharrera" porque con muy corta edad su familia se trasladó al municipio de Candelaria, en concreto al barrio de Malpaís. Lo dice con orgullo quien parece tener acento andaluz tras diez años en Sevilla, Pero "cuando voy para allá recupero nuestra forma de hablar", asegura la que lleva la bandera la canariedad por donde quiera que va. Ithaisa es desde hace diez años profesora de la Universidad Pablo Olavide -fundada en 1987 con más de 11.00 alumnos- de la capital andaluza. Ejerce en el Departamento de Educación y Psicología Social. Se graduó en la Universidad de La Laguna (ULL) y lo tiene muy claro: "Siempre estoy mirando la posibilidad de poder volver como profesional a mi tierra. Ahí está la opción".

Ithaisa valora: "Ya fue una sorpresa y un orgullo quedar finalista. Unos 50 (59) entre 507 en mi categoría, la universitaria, tras una criba que hacen los propios alumnos. Esta segunda selección, la del jurado profesional, no la esperaba en absoluto. Cada vez es más complicados y se reducen las posibilidades. Lo tienes como una ilusión casi inalcanzable. Me escribió ahora un compañero para felicitarme y no me lo creía".

Esta canaria emigrante reflexiona: "Todos los cursos como docentes no son iguales, hay altos y bajos. Por eso valoro muchísimo lo que han decidido, La opinión de los alumnos es diferente porque se crea un poso de años. Es una inclinación con otra base".

Ithaisa da clases a personas muy diversas, tanto en edad como en condición: desde los jóvenes de los primeros cursos ( de 1º a 4º) a aquellos mayores que llegan en las Aulas Abiertas. También trabajadores, sobre todo mujeres, o discapacitados intelectuales que por primera vez han accedido a la universidad".

Recuerda su licenciatura como pedagoga en la ULL en 2005: "Surgió esta oportunidad de salir fuera y la aproveché. Pero siempre busco una oferta para tener opciones de volver a mi tierra. Cómo no".

Para Ithaisa "no hay muchos secretos porque creo que hay un montón de docentes que merecen estos premios por sus proyectos, Pero en este caso creo que han valorado la innovación y la manera diferente de dar las clases",

La docente valora al respecto "la metodología participativa a través de la educación emocional. Me interesan las vivencias del alumnado en diferentes aspectos, no únicamente el académico. Conocer lo más cercano a ellos para luego debatir, reflexionar y plantear conclusiones en el aula".

En este ámbito , añade, "pretendemos innovar con la experiencia, la fotografía o el enorme campo audiovisual y el enfoque a las nuevas tecnologías. Todo lo que nos pueda ayudar como docente a llegar al alumno y que aprenda. Eso que parece tan sencillo y es justo al revés, enormemente complicado es lo que nos mueve, por supuesto, cada día en nuestro trabajo".

Ithaisa Pérez considera que "la labor de un universitario sólo se entiende desde una perspectiva global. Desde la docencia, o sea, dar clases, que es lo primero, a la investigación con una traducción de esta tarea desde las publicaciones que uno logra desarrollar y también la gestión, otra de las patas de nuestro trabajo". Pero, a la hora de elegir, valora Ithaisa, "me quedo con el día a día en las clases, Esa es mi vocación. Si me premian por eso, bienvenido sea".

Dos cribas

Ithaisa Pérez ha sido nominada a los III Premios Educa Abanca tras ser propuesta por sus alumnos. Porque los premios buscan "realzar la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza del alumnado y su importancia en la sociedad".

En este sentido, el jurado profesional ha valorado su método de enseñanza como innovador y diferente. Ella insiste en que sólo aplica en clase lo que entiende como una manera de inculcar el conocimiento a los alumnos. Un sistema que aplica casi desde que es docente y la verdad es que "me ha ido muy bien".

¿Quién es Ithaisa Pérez?

Itahisa Pérez Pérez, profesora Ayudante Doctora de Teoría e Historia de la Educación del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo Olavide (UPO) es doctora en D esarrollo y Ciudadanía: Derechos Humanos, Igualdad, Educación e Intervención Social por la Universidad Pablo de Olavide, Máster en Educación Social y Animación Sociocultural y Máster universitario en Educación para el Desarrollo, sensibilización social y cultura de paz, entre otros.

Presidenta de la Asociación ANRIE de Animación Sociocultural (ANRIE_ASC) y CEO en educoEMOCIÓN. Ha participado en proyectos de Investigación tanto nacionales como de Cooperación Internacional al Desarrollo. Con diversas estancias de investigación internacional y nacional. Pertenece a grupos de investigación, miembro de sociedades científicas y autora de artículos y capítulos de libros sobre animación sociocultural, metodologías participativas, e inteligencia emocional.

Sus líneas de investigación se encuadran... Mejor parar ya. Basta de currículo porque su brillantez asusta. Los Sauces, en La Palma, y el Malpaís de Candelaria han parido y desarrollado a esta docente de enorme nivel que es finalista del premio por toda Canarias.