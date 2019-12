El Ejecutivo de Canarias solo reserva 200.000 euros para accesibilidad universal en 2020

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha reservado 200.000 euros para el fondo de accesibilidad universal durante el próximo año, cifra que CC-PNC considera totalmente contradictoria con las enmiendas a presupuestos previos de esta formación, en las que apostaban por un 5% de toda la partida del área para este fin, lo que supondría unos 38 millones de euros.

La diputada nacionalista Cristina Valido quería reprocharle este contraste a la titular de la consejería, Noemí Santana, durante la comisión de Discapacidad que acogió ayer el parlamento canario. Sin embargo, y por su baja maternal tras tener recientemente a su primer hijo, le replicó la titular de Sanidad, la socialista María Teresa Cruz Oval, quien hizo suyas las aspiraciones previas de Podemos y quien resaltó que ese aumento sustancial de la partida para accesibilidad no es posible hasta que se apruebe una nueva ley que sustituya a la vigente desde 1995.

Valido, por el contrario, no concibe cómo se puede presupuestar solo 200.000 euros y hablar antes de cantidades "irrisorias" al presentar Podemos enmiendas a la totalidad de las cuentas nacionalistas. "No esperábamos que se fueran a dedicar 38 millones en el primer presupuesto, pero es que casi no hay ni 200.000 euros para un fondo que ya existe y que queda muy lejos de ese 5%".

Cruz Oval le pidió responsabilidad al gobernar o hacer oposición, y más si se atiende a que, "durante un cuarto de siglo, los gobiernos de CC no hicieron lo que ahora reclama a este Ejecutivo en 6 meses". A esto, como era previsible, Valido le respondió al final que el PSOE también ha cogobernado con los nacionalistas en 6 de esos años.

La consejera también le recordó a Valido que dicho fondo se creó en 2017 gracias a una enmienda del PSOE a los presupuestos de ese año, dotándose con 700.000 euros. No obstante, subrayó que, en 2018, Valido "renunció a seguir desarrollando la ley que teníamos desde 1995 y creyó que ganaba tiempo formulando una nueva norma de accesibilidad, pero dijo luego que no había margen para esa ley".

Frente a esto, remarcó en varias ocasiones que el actual Ejecutivo, en coordinación entre sus integrantes, "quiere una Canarias para todas y todos. Abordar la accesibilidad es una cuestión inminente pero, para eso, hay que aprobar una nueva ley porque no parece lógico ahora desarrollar la de 1995". Además, recordó que a finales del último mandato se aprobó la nueva norma de Derechos Sociales y admitió que queda mucho por hacer en accesibilidad. Es más, hasta admitió que las Islas cuentan con una Sanidad y Educación "poco accesibles, ya no solo en la eliminación de barreras físicas, sino en las de comunicación. Nos empeñaremos -añadió- en sacar lo antes posible esa nueva ley para tener esa ansiada accesibilidad universal, y ya hay un trabajo avanzado con las entidades" del subsector.

Valido recordó al final de su último turno que fue la comisión de accesibilidad la que pidió esta nueva norma y afirmó que Oval se contradecía al aludir a un fondo ya creado. La consejera remató el intercambio preguntándole a Valido por el plan de accesibilidad que aprobó CC desde que gobierna, al tiempo que insistió en que fue Valido la que apostó por una nueva norma que, una vez aprobada, permitirá ir aumentando el presupuesto para accesibilidad universal hasta ese 5% por el que abogaba Podemos antes.