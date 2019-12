Cruz cree un mal dato que las esperas en consultas bajen en 10.052 personas en Canarias

Las listas de espera sanitarias bajaron el pasado mes de octubre respecto al mismo periodo del año anterior, pero la consejera del ramo, la socialista María Teresa Cruz Oval, lo considera "un mal dato" y sostiene que se trata de un "problema estructural". Así lo expuso ayer en la comisión informativa de su departamento, en la que anunció que, en ese mes, las esperas en primera consulta se redujeron en 10.052 personas sobre octubre de 2018, mientras que las quirúrgicas lo hicieron en 377.

Se trata de los primeros datos explicitados por el actual Ejecutivo desde el cambio gubernamental de julio. Cruz Oval, que intervino sobre esta cuestión a preguntas del PP, insistió en la necesidad de que estos datos se publiquen de forma mensual sin depender de la discrecionalidad o decisiones del Gobierno, si bien volvió a indicar que pretenden modificar el decreto en enero para hacerlo posible, tal y como ocurrió en la etapa de Jesús Morera, el anterior consejero socialista antes de la ruptura del pacto CC-PSOE.

Según remarcó, este problema "estructural no se resuelve de un día para otro" y esa leve mejora de las cifras no deja satisfecho ni a su departamento ni al resto del Gobierno. Sus explicaciones, sin embargo, no convencieron al diputado Miguel Ángel Ponce González, quien critica que hayan pasado ya 6 meses sin esa modificación del decreto. En su opinión, se debería disponer de los datos de forma mensual y considera que falta transparencia por parte de la consejera y que solo busca titulares diarios en los medios.

Ponce tiró de las cifras del Ministerio de Sanidad sobre el primer semestre para recordar que unos 25.000 isleños aún esperan por una cirugía, con una media de 4 meses, al tiempo que las de pruebas complementarias y consultas subieron en unos 24 días.

Cruz Oval insistió en que los datos, pese a la disminución, no son satisfactorios, pero subrayó que fue CC, en su última etapa al frente del área, la que decidió que las listas de espera solo se publicasen cada 6 meses, lo que sí cree una falta de transparencia. Por eso, y ante la intención del Ejecutivo de cambiar el hábito, dijo que no tienen nada que ocultar y que, una vez que se recupere la publicación mensual, los beneficiados serán los pacientes y los profesionales del Servicio Canario de Salud, sobre todo a la hora de decidir acciones para corregir lo que se deba.

Aunque fue ya en otro punto no vinculado con esta temática, el diputado de CC-PNC José Alberto Díaz Estébanez aprovechó la coyuntura para reivindicar la gestión de CC porque, según dijo, desde la llegada de Baltar han ido reduciéndose las listas de espera. Además, Cruz Oval anunció en la comisión el comienzo del proceso de contratación de las obras de la unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, por 2,22 millones de euros.