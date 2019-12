Absuelta la sargento del Seprona de Lanzarote acusada de falsedad

La Audiencia de Las Palmas ha absuelto a la sargento del Seprona de la Guardia Civil Gloria Moreno, en Lanzarote, para quien la Fiscalía había pedido penas de hasta cuatro años de cárcel por la presunta comisión del delito de falsedad y, para la acusación particular, además del delito de falsedad, otro delito de injurias, en un caso por el que se le venía investigando tras acusar ante sus superiores a un subordinado a quien le culpaba de filtrar información del Cuerpo de Seguridad a cazadores furtivos que se dedicaban a atrapar pardelas, un ave protegida.

En una sentencia hecha pública hoy lunes, el tribunal subraya que Moreno denunció a su compañero en un documento interno, cuyo "contenido puede no ser certero, pero tampoco cabe tildarlo de inveraz, pues no existe base probatoria indicativa de esa necesaria discrepancia que debe existir entre la realidad y lo descrito o narrado" por la autora del citado documento, por lo que no cabe atribuirle un delito de falsedad.

La sargento Moreno achacaba la acusación que ha sufrido en este caso a una represalia por las redadas que puso en marcha para acabar con la caza furtiva de pardelas en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, islotes al norte de la Isla de Lanzarote, que culminaron con la condena por delito contra el medio ambiente dictada contra diez personas a las que sorprendió guisando ejemplares de ese ave protegida en Alegranza.

El fallo, además, señala la obligación de suspender cualquier tipo de medida cautelar adoptada contra la hasta ahora acusada aunque también se hace constar que la sentencia es recurrible ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el plazo de los diez días siguientes a su comunicación.