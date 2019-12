Cierra uno de los locales más míticos de la Pesadilla en la Cocina de Chicote: "Malo no, lo siguiente"

Dicen las estadísticas que siete de cada diez locales de los que visita el famoso cocinero Alberto Chicote dentro de su programa Pesadilla en la Cocina acaban cerrando sus puertas . En no pocas ocasiones la situación que viven estos locales antes de que el afamado cocinero pise por primera vez los establecimientos de hostelería en cuestión son tan graves que ni tan siquiera con el lavado de imagen que proporciona el programa pueden salir adelante. Hace semanas clausuraba sus puertas el asador Juan de Austria, uno de los más míticos visitados por Chicote hace ahora tres años, en el año 2016. Los propietarios de este establecimiento no pudieron superar el mal momento que vivían.

En este caso, como en casi todos los que visita Chicote, se vivían rencillas entre el personal y los dueños del local que hacían que todo se resintiera y que fuera difícil de solucionar. Pero ¿qué opinaban los clientes después de haber pasado el famoso cocinero por este local de Madrid? Pues al parecer no mejoró mucho la cosa. "No me extraña que cerraran", dice la última persona que hace tan sólo unas semanas escribió la última opinión sobre este establecimiento en una conocida página web utilizada normalmente para dejar todo tipo de críticas de los locales de hostelería.

"Que la cocinera acepte las críticas con humildad, que no rebata y deje al cliente como un estúpido", afirma esta clienta. "De asador sólo tiene el nombre. No es recomendable de visitar", afirmaba por su parte un segundo comensal aunque, eso sí, hay opiniones para todos los gustos. Mientras que en esta misma web (muy criticada por otra parte por los usuarios que dicen que en no pocas ocasiones detrás de las opiniones malas se esconde la competencia y detrás de las buenas los familiares de los dueños), los hay que alaban el "menú genial que nos elaboraron para una despedida de soltero", otros efatizan que "la decepción con este local no tiene nombre". (Aquí puedes leer un local de los visitados por Chicote que sigue abierto y funcionando) .

Hay quién incluso dice que los cambios fueron a peor después de Chicote. "El nuevo menú es malo no, lo siguiente. No sólo han subido los precios, también han bajado la calidad", asegura una clienta que pasó por el local picada por la curiosidad que había despertado en ella (y en otros muchos) la emisión del programa de Chicote que vieron dos millones de personas.

Chicote está ahora pendiente del estreno de la nueva temporada de su programa de cocina . En este enlace te contamos todo lo que se sabe por ahora de eso.