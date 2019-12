La tormenta se debilita en Canarias y comienza su camino hacia la desaparición

El frente borrascoso que está afectando a Canarias empezará a debilitarse durante este viernes hasta acabar por desaparecer a final de la semana. Así lo confirman las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que han desactivado los avisos amarillos por lluvia, viento, tormentas y fuerte oleaje tras una madrugada donde predominaron justamente estos fenómenos. El fenómeno meteorológico está remitiendo como parte de la evolución natural de esta depresión atmosférica aislada en niveles altos (DANA) o gota fría que, tras afectar de manera importante al Levante español ha trasladado uno de sus vórtices en dirección sur hasta las Islas.

Esa bolsa de aire frío de componente norte en las capas medias de la atmósfera es lo que está provocando -y con especial relevancia ayer- el descenso de temperaturas. De hecho, en la jornada del jueves apenas se superaron los 22 grados de máxima y las temperaturas bajaron por encima del cero en la alta montaña. La DANA ejerció presión sobre el anticiclón de la superficie, generando, además, que el aire de los alrededores se moviera rápidamente con carácter ascendente provocando convección y, consecuentemente, nubes de tormenta. Por esta razón, también en el día de ayer las rachas de viento que llegaron a superar los 100 kilómetros por hora en estaciones de cumbre, como la Izaña.

Todo ese aire que se mueve rápidamente para "rellenar" la DANA, como explica el delegado provincial de la Aemet en Canarias, Victor Quintero, servirá para acabar con la situación de bajas presiones. De tal manera que, una vez se haya acumulado el aire suficiente en el "hueco" de la DANA, empezará a ejercer presión en esa capa de la atmósfera llevándola de nuevo una situación anticiclónica, que es lo que se espera que predomine la próxima semana.

"Hoy seguirá lloviendo, y no se descartan chubascos intensos pero, en general, será un viernes más tranquilo", afirmó Quintero. Para la próxima semana, Canarias volverá a la normalidad anticiclónica que la caracteriza hasta el jueves, cuando hay una pequeña probabilidad de lluvia.

Previsión de la Aemet para este viernes



Canarias espera este viernes predominio de cielos nubosos, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el sur del resto de islas, con precipitaciones generalizadas, más intensas y localmente persistentes en la vertiente norte de las islas más montañosas.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) agrega que durante la madrugada no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas ocasionales, principalmente en la provincia oriental y en Tenerife.

Las temperaturas continuarán con pocos cambios, en tanto que el viento soplará de componente norte moderado. En zonas altas de Tenerife, La Gomera y La Palma, viento del norte fuerte con rachas localmente muy fuertes durante la madrugada, amainando durante la mañana.

Asimismo, las aguas costeras de La Palma tendrán componente norte a noreste de fuerza 5 o 6 -escala Beaufort-, ocasionalmente 7 en el extremo noroeste. Fuerte marejada o gruesa. En el extremo sur y en el suroeste mas tarde, variable 2 a 4 y marejadilla. Mar de fondo del norte de 2 a 3 metros. Lluvia y aguaceros. Temporalmente áreas de visión regular.

El Hierro espera en su mar vientos del norte de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 en el este y nordeste, amainando a norte o noreste 4 o 5 excepto en el este. Fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada o fuerte marejada excepto en el este. Mar de fondo del norte de 2 a 3 metros en el extremo sur y en el suroeste más tarde, norte o noreste 3 a 5 y marejada. Lluvia y aguaceros. Temporalmente visión regular.

En Tenerife y La Gomera habrá norte de fuerza 5 o 6, excepto 6 o 7 en el canal entre ambas islas, extremo noroeste tinerfeño y extremo oeste gomero. Gruesa, localmente fuerte marejada. En las costas sureste de Tenerife y sur de ambas islas, variable 2 a 4 y marejadilla o marejada. Mar de fondo del norte con olas de 2 a 3 metros. Lluvia y aguaceros, posibilidad de tormenta ocasional. Temporalmente áreas de visión regular.

Las aguas costeras de Gran Canaria esperan norte o noroeste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 en los extremos oeste y este. Gruesa. mar de fondo del norte en torno a 2 metros, aumentando a 2 a 3. En las costas sur, variable 2 a 4 y marejadilla o marejada. Lluvia y aguaceros, posibilidad de tormenta. Temporalmente áreas de visión regular.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán noroeste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 en el nordeste conejero. Fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 en el norte de Lanzarote y oeste de ambas islas. Lluvia y aguaceros con tormenta. Temporalmente áreas de visión regular o mala.

La predicción de la Aemet por islas, para este viernes, es la siguiente:

TENERIFE

En el norte y este, nuboso con precipitaciones generalizadas, localmente persistentes en medianías del norte; no se descarta, de madrugada chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas ocasionales. En cumbres, a partir de 2.200 metros, no se descarta que la precipitación sea en forma de nieve, especialmente durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos, con probables lluvias débiles en general, en especial en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en cumbres. Viento de componente norte, con predominio de las brisas en costas norte y sur; en cumbres centrales, componente norte fuerte con rachas muy fuertes, especialmente de madrugada, amainando ligeramente durante la mañana.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Nuboso, tendiendo en el sur por la tarde a intervalos nubosos. Precipitaciones débiles en general, pudiendo ser localmente moderadas y persistentes en el norte, y tendiendo a remitir en el sur al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte moderado, que será fuerte en cumbres con rachas muy fuertes, especialmente de madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

San Sebastián de La Gomera 17 23

LA PALMA

En el norte, nuboso con precipitaciones generalizadas, que podrían ser localmente persistentes en medianías. En el resto de zonas, nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos, con probables lluvias débiles en general, en especial en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en cumbres. Viento del nordeste moderado, con predominio de las brisas en costa suroeste; en cumbres nordeste fuerte con rachas muy fuertes, especialmente de madrugada, amainando ligeramente durante la mañana.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Durante la primera mitad del día, nuboso con probables lluvias débiles en general. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos con amplios claros, remitiendo la precipitación. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Valverde 14 18

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso con precipitaciones generalizadas, localmente persistentes en medianías; no se descarta de madrugada chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas ocasionales. En el resto de zonas, nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos, con probables lluvias débiles en general, en especial en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en cumbres y predominio de las brisas en la costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

LANZAROTE

Nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Precipitaciones generalizadas, en su mayoría débiles, remitiendo al final del día. Durante la madrugada no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Precipitaciones generalizadas, en su mayoría débiles, remitiendo al final del día. Durante la madrugada no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Puerto del Rosario 15 21