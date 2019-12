Gobierno y empresas se conjuran para atraer a Canarias un turismo con sostenibilidad

El Gobierno de Canarias y líderes empresariales de las Islas se conjuraron ayer en el marco de la cumbre internacional sobre el clima que se celebra en Madrid para hacer de la industria turística un factor de sostenibilidad ambiental y de lucha contra la crisis climática, y un elemento que aportará valor añadido al destino canario, y convinieron, aunque con distintos matices entre ambas partes, en que el Archipiélago está en el "buen camino" con el conjunto de medidas que se están poniendo en práctica tanto desde las administraciones, como desde el sector privado.

En un encuentro en la COP25 entre el presidente regional, Ángel Víctor Torres, el presidente de la CEE, Agustín Manrique de Lara, y el presidente del Grupo Domingo Alonso, Oliver Alonso, se puso de manifiesto que el futuro del sector turístico pasa por una apuesta sin reservas por la sostenibilidad ambiental y transmitir al visitante el mensaje claro que de que la huella ecológica que supondrá sus vacaciones en Canarias va ser menor que la de otros destinos en todos los servicios turísticos que vaya a utilizar, desde el consumo de agua, al transporte.

Este mensaje de fondo fue amplificado por parte del jefe del Ejecutivo canario durante su participación en otro foro en la capital al señalar que Canarias "tiene todas las condiciones" para convertirse en "laboratorio español" contra el cambio climático por el clima, su situación geográfica, su capacidad para aprovechar las energías renovables y para llegar a ser autosuficiente con energías renovables. Torres aseguró en este sentido que "la ONU va a designar a Canarias como lugar de excelencia contra el cambio climático" y anunció una inminente formalización de este reconocimiento, que podría tener lugar, dijo, en cuanto se forme un nuevo Gobierno en el Estado.

El dirigente socialista mencionó como uno de los elementos que colocan a Canarias en el liderazgo de la lucha contra el cambio climático su candidatura para la instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT), que con toda probabilidad se ubicará en La Palma tras los problemas surgidos en Hawai, y que espera recibir la confirmación en las próximas semanas.

Torres defendió en uno de los espacios de debate de la COP25 sobre Los desafíos de la sostenibilidad en Canarias la inminente aprobación por parte de su Gobierno de la ley autonómica contra el Cambio Climático, a la que anunció que se han aportado 170 alegaciones con aportaciones por parte de los distintos sectores sociales y económicos, con los que, aseguró, se tiene intención de consensuar, junto con los distintos partidos políticos del Parlamento de Canarias, todos los puntos esenciales de la norma. Añadió que será una ley en la que estarán implicadas todas las consejerías del Ejecutivo porque se trata de dar respuesta de manera "transversal" a una preocupación de toda la sociedad, con auditorias cada dos años sobre su nivel de cumplimiento, y con la idea de alcanzar en el 2050 el autoabastecimiento energético con el 100 % de su generación con energías verdes.

"Tenemos que adaptarnos a la realidad y no a la inversa, y tenemos un ejemplo reciente de lo que pasa si no es así, como es la quiebra de Thomas Cook, un turoperador de cerca de 200 años que no se adaptó a los nuevos hábitos del turista. Si el turismo canario no se adapta a la sostenibilidad, los mercados elegirán otros destinos", aseguró Torres. "Canarias tiene muchas opciones, estándares de calidad, hoteles que apuestan por esta dinámica, y lo que tenemos que hacer es caminar también desde las administraciones públicas con una regulación adecuada para dar ejemplo y facilitarlo", dijo el presidente. Torres fue muy enfático en considerar que el viajero reclama ya esta ética de la sosteniblidad en sus elecciones de destino. El turista, según él, "quiere tener lo que tiene en su casa, y si un turista concienciado que recicla no puede llegar a un destino donde no se recicla o no se mira por la sostenibilidad. Quiere tener un coche eléctrico, y tenemos que tener ofertas al respecto, porque si no ese turista regresará.