Brecha en las notas

La puntuación media obtenida por los estudiantes que se han visto obligados a repetir al menos un curso antes de acabar la educación obligatoria en las pruebas de Ciencias y Matemáticas del informe PISA es muy inferior a la de sus compañeros que no han repetido. En Canarias, la diferencia en el rendimiento en ciencias entre repetidores y no repetidores es de 87 puntos. España, con 89 puntos, alcanza la brecha más alta de los países de la OCDE (89) y del total de la UE (86). En matemáticas la distancia es incluso más amplia. En esta materia, la diferencia en las calificaciones obtenidas por los repetidores y los no repetidores del Archipiélago es de 100 puntos, dos por debajo del promedio nacional, que vuelve a ser el más alto de los países de la OCDE (91) y de la Unión Europea (88).