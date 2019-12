El laboratorio asegura que suministra con normalidad la vacuna contra la varicela

El laboratorio que produce la vacuna de la varicela (Varivax) que usan los centros de salud en Canarias, Merck Sharp and Dohme de España, S.A. (también conocida como MSD), no ha dejado de suministrar su producto con normalidad en toda España. De hecho, fuentes de la farmacéutica han afirmado que el desabastecimiento puntual de vacuna de la varicela en las Islas no se ha producido por un fallo en la producción.

Según MSD, el retraso en el suministro de la vacuna en los centros de salud de las Islas puede deberse a "muchas variables" y que, en este caso, pueden estar relacionadas tanto con un procedimiento administrativo como de contratación. En todo caso, recordaron que la complejidad de los procesos de producción de un fármaco biológico, en este caso una vacuna, implica a muchas partes distintas en la cadena y puede derivar en este tipo de situaciones que, aunque no son frecuentes, tampoco son raras.

De esta manera, contradice las explicaciones que proporcionó la Dirección de Salud Pública, cuando afirmó que este desabastecimiento "puntual" ha tenido que ver con la "compleja" cadena de producción de la vacuna por parte de la empresa.

La vacuna se encuentra desde hace unos días en falta en los centros de salud, lo que ha generado algunas molestias en los usuarios que han tenido que retrasar la vacunación de sus pequeños de 15 meses. No obstante, la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, afirmó que el problema estará solucionado en un par de semanas, por lo que no hay motivo de alarma.

Estos obstáculos en el abastecimiento vacunal, según Amós García Rojas, jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias "serán cada vez menos extraordinarios". "Al haber menos productores de vacunas en el mundo -de la varicela solo hay dos-, tratarse de un proceso complejo y, teniendo en cuenta el bajo precio de las vacunas en España, es posible que nos afecte de nuevo", constató García Rojas.

En todo caso, MSD insistió que no es necesario alarmar a la población por la falta de esta vacuna, porque el stock en Canarias "está controlado". "Nos encargamos de abastecer el mercado, y que se demore unas semanas no tiene ninguna relevancia clínica", afirmó una fuente de la farmacéutica.

A partir de que haberse generado este aviso, MSD ha enviado un paquete con más vacunas para Canarias del que se hará un seguimiento exhaustivo diariamente para confirmar que llega correctamente a destino. La producción y dispensación de fármacos cuenta con un control muy protocolizado y estricto en España. De ahí que, si existe algún problema que pudiera afectar al abastecimiento de la sanidad pública, la farmacéutica tendría que avisar inmediatamente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). En este sentido, el Centro de información de medicamentos (CIMA) no ha emitido ningún tipo aviso por falta de este fármaco a nivel nacional, lo que significa que se ha seguido suministrando con normalidad en el resto de España, por lo que MSD ha pedido "tranquilidad". Este problema de abastecimiento afecta, entonces, únicamente a Canarias y pronto la situación volverá a la normalidad.



Varivax en las farmacias

En este sentido, también se ha constatado que las farmacias canarias han contado todos estos días -y hasta ayer- con stock suficiente de la vacuna de la varicela, Varivax, mientras se encuentra en falta en los centros de salud. Así lo confirmó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, que llamó a la calma a la población para no hacer acopio de estas dosis disponibles, ya que su compra podría generar un problema de desabastecimiento mayor.

En las farmacias de las Islas, sin embargo, este problema no ha existido, lo que ha provocado que muchos padres acudan a comprar ellos mismos la vacuna para sus hijos. Concretamente, en el día de ayer, las farmacias podían hacer pedidos a la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte), que realiza los suministros a todas las farmacias de las Islas. Los profesionales sanitarios (tanto los de Salud Pública, como los farmacéuticos y los médicos y enfermeros) han llamado a la calma a la población porque temen que la alarma pueda conllevar a hacer acopio masivo de este tipo de productos en las farmacias. Una situación que, a largo plazo, podría provocar un problema mayor si todas las dosis se acabaran agotando. "El servicio se reestablecerá en dos semanas, por lo que no hay ningún peligro para los pequeños", insistió el presidente del COF tinerfeño. Una recomendación que también ha dado la Dirección de Salud Pública y la propia empresa productora, MSD.