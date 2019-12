El informe PISA pone a Canarias a la cola estatal en Ciencias y Matemáticas

La enseñanza de Canarias ha obtenido los peores resultados de España en las asignaturas de Ciencias y Matemáticas, según el informe trianual PISA. Con una diferencia en el rendimiento de sus alumnos de 15 años respecto a los mejores del país en esas dos áreas que equivale al retraso de un curso. Pero es que a su vez los alumnos españoles de 15 años han bajado 4,5 puntos en Matemáticas y hasta 9,5 en Ciencias en el informe internacional 2018 respecto al de 2015. De nuevo por debajo de la media de la OCDE. O sea que Canarias está a la cola de la cola.

Este informe sobre 79 países llega a España envuelto en polémica al haberse aplazado los datos sobre compresión lectora tras detectarse "anomalías" en las respuestas de alumnos.

Unas regiones rechazan los datos, como la Comunidad de Madrid, mientras otras los divulgan a los cuatro vientos, Según les vaya. Una valoración objetiva: las grandes diferencias entre el norte y los el sur de España.

Por ejemplo, Galicia lidera la clasificación en Ciencias con 510 puntos, casi 100 más de los que obtienen los estudiantes de Ceuta, 415, similares a los de países como México o Colombia.

España empeora sus resultados en el mayor examen internacional de competencias educativas. En Matemáticas los estudiantes españoles obtienen 481 puntos, cinco menos que en 2015, y 483 en Ciencias, diez menos. Tanto en Matemáticas como en Ciencias, el promedio de los países de la OCDE es de 489 puntos.

Por comunidades, Navarra gana en Matemáticas con 503 puntos (aunque pierde 15 respecto a 2015), casi cien más que Ceuta, que cierra la lista con 411. Por detrás, Castilla y León (502), Cantabria y Euskadi (499), Galicia (498), Aragón y La Rioja (497), Asturias (491) y Cataluña (490).

En Ciencias, Galicia desbanca, con 510 puntos, a Castilla y León, que consigue 501 y pìerde 18 en comparación con hace tres años. Los estudiantes de Asturias (496), Cantabria (495), Aragón (493) y Navarra (492) tienen mejores resultados que la media de la OCDE.

En lectura, la tercera de las competencias que evalúa el Informe, los resultados españoles no se han publicado tras detectar "anomalías" en "un porcentaje significativo" de las pruebas realizadas el año pasado. Hubo estudiantes que resolvieron 20 preguntas en menos de 25 segundos y respondieron a todas con síes o noes. Queda aplazada sin fecha.



La visión desde Canarias

El sindicato STEC-IC valora el informe PISA como "incompleto al no contemplar otras aptitudes como las habilidades sociales, la convivencia, la sensiblidad hacia los problemas y desafíos actuales como la pobreza, el cambio climático, etcétera. Ademas el estudio conlleva una competitividad entre países que lo centra más en estas áreas que en otras, buscando superar a otros territorios, lo que adultera los resultados y resulta nefasto para la enseñanza ".

Pero, al margen de estas consideraciones, reconocen que "el informe revela que Canarias es la ultima en Matemáticas y Ciencias pues baja 5 y 10 puntos, respectivamente, sobre 2015. Eso indica que las carencias de la educación publica se reflejan en la formación y el desarrollo de las capacidades del alumnado. En este sentido las denuncias del STEC -elevadas ratios, insuficiente plantilla de profesores, deficitaria escolarización de 0 a 3 años, obsolecencia de las infraestructuras o ausencia de refuerzos educativos- tienen estas nefastas consecuencias".

Esos mismos resultados, afirman , "hay que contextualizarlos en el entorno social de las islas, a la cabeza en precariedad laboral, pobreza infantil, riesgos de exclusión social, pensiones no contributivas o bajos salarios. Las familias canarias no pueden ayudar a sus hijos con refuerzos educativos privados o arroparlos con extrass por su condición económica. Hay niños que no tienen ni para su desayuno diario y muchos hogares se encuentran sin ingresos".

"Todas estas circunstancias -concluyen- explican los pobrísimos resultados del Informe PISA, a pesar del enorme esfuerzo, la profesionalidad y la vocación demostrada por el profesorado".