Canarias logra elevar la tasa de vacunación contra la gripe un 10%

Canarias ha conseguido elevar un 10% la tasa de vacunación contra la gripe, si se tienen en cuenta las cifras registradas en el mismo período del pasado ejercicio anual. Así lo puso de manifiesto ayer la directora general de Salud Pública del Gobierno de Canarias , Concepción Gil, en el marco de la presentación de la iniciativa #Yosimevacuno , destinada a potenciar esta acción entre los profesionales sanitarios -que solo alcanzó una cobertura de un 38% en el sector en 2018- e incidir además en la importancia que tiene acceder a la protección frente al virus por parte de los grupos de riesgo. Y es que esta patología fue la responsable de la muerte de 68 personas el pasado año, de las cuales el 89,2% no había recibido la vacuna.

Reducción de ingresos

Siguiendo esta línea, la directora puso en valor también que el medicamento "evita las complicaciones que puede provocar el virus", lo que se traduce en un menor número de ingresos hospitalarios y menos muertes. "Todas las vacunas están inactivadas. La tetravalente está indicada para los menores de 65, mientras que la trivalente se dirige a los mayores. Asimismo, hay una tetravalente exclusiva para embarazadas", explicó Gil. Para después recordar que los antibióticos no son adecuados para abordar la gripe, "puesto que es una enfermedad vírica y no bacteriana". Un hecho que, según apuntó, preocupa a los profesionales, pues las encuestas revelan que gran parte de la población desconoce que estos fármacos "no son aptos" para satisfacer este fin.

Cabe resaltar que la cita, que tuvo lugar en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (COF), contó también con la presencia del presidente del citado órgano colegial, Juan Ramón Santana; la secretaria general del Colegio de Médicos de Las Palmas, Marta León; el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García; el presidente de Alcer en la provincia de Las Palmas, Alejandro Díaz; y el secretario del Colegio Oficial de Dentistas, Luis Carlos Ojeda.

"El Colegio quiere participar en esta iniciativa para motivar a nuestros médicos, y en general, a todo el personal sanitario para que se vacunen contra la gripe. Hay que tener en cuenta que además de sufrirla, podemos actuar como vectores de transmisión de la misma", apostilló León. En este sentido, aclaró que la dolencia puede llegar a ser leve o grave, en función de a quién afecte y del momento en el que se produzca el contagio. "En una persona que no padezca otras enfermedades, el proceso gripal se puede resolver en cuatro o cinco días de forma relativamente fácil. Sin embargo, en pacientes pluripatológicos puede llegar a causar la muerte", enfatizó.

Sobre la mesa también los datos relativos a los ingresos hospitalarios efectuados en las Islas el pasado año, un número que quedó cifrado en 1.500. Del cómputo total, "500 fueron graves y 125 precisaron ingreso en la UCI", sostuvo la secretaria general de la institución profesional. Teniendo en cuenta esto, " los sanitarios no podemos ser un factor de riesgo para población, pero tampoco la Policía Local, los servicios sociales, ni los trabajadores que ejercen sus funciones en centros de personas mayores".

Por su parte, el presidente de la AEV manifestó que el antídoto "permite reducir el riesgo de muerte entre un 80 y un 90%". Asimismo, es cierto que es posible contraer el virus, a pesar de estar vacunado. "La respuesta protectora puede tardar hasta tres semanas en aparecer, pero si la gripe se manifiesta, tendría una menor intensidad", destacó el experto. "Lo que intentamos evitar, precisamente, son complicaciones en el estado de salud, ingresos y muertes", prosiguió García, "por lo que estaremos satisfechos con la campaña si conseguimos causar impacto en estos ítems".

De hecho, el epidemiólogo insistió en que la eficacia de la respuesta a la vacunación por parte de la población no se mide en cifras absolutas, sino que atiende a la tasa de cobertura. "El pasado año, por ejemplo, la cobertura que tuvimos en mujeres embarazadas fue un verdadero éxito, pues partimos de un 4% y alcanzamos el 35%", celebró García. Además, el responsable de la AEV aseguró que el pico más intenso de la enfermedad acontecerá, un año más en Canarias, a mitad del mes de enero.

Hay que recordar que la campaña de vacunación contra esta patología arrancó el pasado 28 de octubre y se prolongará hasta abril. Asimismo, el presidente del COF detalló que forman parte de los colectivos de riesgo los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos, los enfermos crónicos y los cardiópatas. "Desde las oficinas de farmacia, vamos a difundir información para detectar a estos grupos y derivarlos al Servicio Canario de la Salud para que reciban la vacuna", sentenció Juan Ramón Santana.