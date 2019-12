La DANA que afecta a la Península traerá lluvias fuertes a Canarias

La DANA o gota fría que afecta a zonas del Mediterráneo peninsular también se dejará notar en Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias débiles con las que ha comenzado la semana podrían ser fuertes a partir del jueves en las islas de mayor relieve. Unas precipitaciones que vendrán acompañadas de vientos con intervalos fuertes.



La DANA, una depresión atmosférica aislada en niveles altos que se produce por el choque de una masa de aire frío en altura con el aire caliente de la superficie, produce chubascos y tormentas intensas.



Según la Aemet, la gota fría que ya afecta al área del Mediterráneo peninsular tiende a desplazarse hacia latitudes más bajas y alargar su influencia a las Islas a partir del jueves.





Previsiblemente en Canarias se producirán precipitaciones, que el jueves y el viernes podrían ser fuertes en las islas de mayor relieve, con vientos con intervalos fuertes. A partir del sábado persistirá la posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas. — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) December 2, 2019 >

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

TENERIFE

LA GOMERA

LA PALMA

EL HIERRO

Para este martes, 3 de diciembre, la previsión en Canarias apunta a que habrá cielos nubosos con lluvias débiles que podrían ser localmente moderadas durante la primera mitad del día en el norte de las islas de mayor relieve y sudeste de Tenerife, según la predicción de la Aemet.En el resto de zonas se esperan intervalos nubosos, sin que se descarten lluvias débiles y dispersas, algo más probables en Lanzarote y Fuerteventura.Lasseguirán una jornada más sin cambios o en ligero descenso, en tanto que el viento soplará de componente norte.Las aguas costeras detendrán vientos del norte de fuerza 4 o 5 y marejada o fuerte marejada, generalizandose fuerte marejada. En la costa sur, variable 2 a 4 y rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3. Aguaceros ocasionales.Enhabrá norte o noroeste de fuerza 4 o 5. Fuerte marejada, con áreas de gruesa en el oeste y norte lanzaroteño avanzada la madrugada, excepto marejada a fuerte marejada mar adentro en las costas del este. Mar de fondo del noroeste o norte con olas de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3. Aguaceros ocasionales.Además, las aguas costeras de La Palma tendrán componente norte de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros. Algún aguacero.En El Hierro habrá norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a 2 metros. Algún aguacero.Tenerife y La Gomera esperan componente norte de fuerza 4 o 5, excepto 5 o 6 en el canal entre ambas islas y en el extremo oeste gomero. Marejada o fuerte marejada. En las costas sur, variable 2 a 4 y marejadilla. Mar de fondo del noroeste o norte con olas de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3. Aguaceros ocasionales.La predicción de la Aemet por islas, para este martes, es la siguiente:Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte a noroeste, algo más intenso a primeras horas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 16 23Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte a noroeste, algo más intenso a primeras horas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 16 22En el norte, nuboso con lluvias débiles que podrían ser localmente moderadas durante la primera mitad del día, especialmente en medianías. En el resto de zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte, algo más intenso en zonas altas a primeras horas. Predominio de las brisas en costas sur.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 18 23En el norte, nordeste y sudeste, nuboso con lluvias débiles que podrían ser localmente moderadas durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte, con predominio de las brisas en costas sur. En cumbres centrales, viento del noroeste fuerte amainando por la tarde.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 17 22Intervalos nubosos con probables lluvias en general débiles durante la primera mitad del día, especialmente en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte con predominio de las brisas en costas sur.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera 18 24En el norte, nuboso con probables lluvias en general débiles durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte de flojo a moderado, algo más intenso en zonas altas a primeras horas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma 16 21Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad del día, especialmente en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte de flojo a moderado, con predominio de las brisas en costas sur.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 15 18