El Gobierno de Canarias recurre el pago de dos días del curso pasado

El Gobierno canario acuerda presentar recurso contra la cotización de los días 1 y 2 de septiembre de 2018 de todo el personal interino docente. Lo anuncia la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras que plantea: "Exigimos que se respete la decisión de la Inspección de Trabajo de cotizar a la Seguridad Social esos dos días, así como la del equipo anterior de proceder, además, al abono de los haberes correspondientes".

Desde el momento en que se produjo esta situación en septiembre de 2018, Comisiones Obreras la calificó como "discriminatoria", por lo que "la denunciamos ante la Inspección de Trabajo de las dos provincias canarias. Nos referimos al hecho de que, a pesar de que el curso escolar 2018-19 se inició el día 1 de septiembre para todos los funcionarios docentes de centros educativos no universitarios, el colectivo de interinos y el funcionariado en prácticas no pudo tomar posesión ese día al ser sábado y no fue dado de alta en la Seguridad Social hasta el lunes 3 de septiembre".

Para CCOO "entendemos que dicha circunstancia, además de irregular a nivel laboral, vulnera el principio de igualdad, suponiendo una discriminación carente de justificación conforme a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio".

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social "emitió una resolución en la que se informaba de que se había comprobado que la situación descrita por CCOO es cierta y era imposible haber tomado posesión del 1-9-2018 al ser sábado".

El Organismo Ministerial consideró que debe retrotraerse al día 1 la fecha del alta en la Seguridad Social al entender que se ha actuado así en otras comunidades autónomas y existir agravio comparativo con el personal docente funcionario de carrera y con el no docente en Canarias, al que sí se dio por incorporado el 1-9-2018.

Y, "dando la razón a la reclamación interpuesta por CCOO", ordenó de oficio dar de alta los días 1 y 2 de septiembre de 2018 en la Seguridad Social a todo el personal interino que se hubiese incorporado el 3 de septiembre a su centro de destino.

Los responsables del equipo anterior de la Consejería de Educación, según CCOO "admitieron la citada resolución y acordaron un plazo para el cumplimiento del mencionado requerimiento. Sin embargo, en la reunión de esta semana del Consejo de Gobierno de Canarias hay una Propuesta de acuerdo por el que se autoriza a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a formular recurso contencioso-administrativo contra las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho y resolución administrativa de la Tesorería General de la Seguridad Social por las que se modifica la fecha de alta de los funcionarios docentes interinos de centros educativos no universitarios adscritos al departamento en el curso académico 2018-2019. Según reconoce la propia Administración ha sido aprobado y se va a proceder a recurrir". Desde CCOO "reiteramos la exigencia al Gobierno de Canarias para que abone el salario correspondiente a los días 1 y 2 de septiembre de 2018, así como del 1 de septiembre de 2019 y se proceda al abono de las cotizaciones a la Seguridad Social para los colectivos docentes de funcionariado interino y en prácticas.