El magistrado del caso de Diana Quer devuelve el veredicto por contradicciones

El magistrado Ángel Pantín decidió en la jornada de ayer devolver el veredicto del caso Diana Quer, al entender que existen errores formales, cuestiones que requieren una mayor fundamentación y posibles contradicciones en las consideraciones trasladadas por los miembros del jurado popular.

Según la información ofrecida por fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, todas las partes del proceso estuvieron de acuerdo con la decisión del juez, una vez revisado el veredicto al que llegó este jueves el jurado popular y después de ponerse de acuerdo en las deficiencias que habrá que subsanar de cara a lograr un texto mejor fundamentado.

Las partes personadas en la causa judicial por el crimen de la joven Diana Quer habían sido citadas ayer a las 10:00 horas en relación al veredicto del jurado popular, que fue entregado por la mañana al juez. Este veredicto, que debe determinar el grado de culpabilidad del único acusado, Enrique Abuín, alias El Chicle, llegó tras dos días de deliberación en los que los nueve integrantes del jurado permanecieron juntos y aislados.

Subsanar deficiencias

La ley indica que cuando el magistrado presenta dudas sobre que el veredicto de un caso con jurado popular cumpla los requisitos legales debe citar a las partes para conocer su criterio al respecto, que ayer tuvo cerca de media hora para analizar las consideraciones.

Posteriormente, se discutió entre las diferentes partes para ponerse de acuerdo sobre las deficiencias presentes en el veredicto que era necesario subsanar y que el juez detalló por escrito "de forma pormenorizada".

Estas deficiencias fueron desde errores de carácter material a casos de contradicciones y cuestiones que requerían de una mejor motivación por parte del jurado, que ahora deberá volver a reunirse para redactar un nuevo veredicto en el que se solventen las dudas trasladadas por el magistrado.

Versiones del caso

Entre otras cuestiones, el veredicto del Tribunal del Jurado debe analizar si durante las sesiones del juicio, un total de once, quedó probado o no que Enrique Abuín raptó en A Pobra a Diana Quer mientras regresaba a su domicilio, la llevó en su coche hasta la nave abandonada de Asados y allí la violó y la asesinó antes de esconder su cadáver en un pozo, tesis que defienden tanto la Fiscalía como la acusación particular.

La versión alternativa, sobre la que debe pronunciarse el Jurado en caso de considerar que la anterior no ha quedado probada, sostiene que Enrique Abuín se encontró sorpresivamente con Diana Quer mientras robaba gasóleo en la explanada donde estaban aparcados los feriantes, y que la mató involuntariamente tras agarrarla por el cuello. En el primer caso, y si se considera probada la agresión sexual, Enrique Abuín podría ser condenado a la prisión permanente revisable, mientras que, en el otro, la defensa pide para él entre dos años y medio y siete años de cárcel por homicidio imprudente u homicidio con dolo eventual.

El padre de Diana, Juan Carlos Quer, pidió que se deje al Jurado efectuar "del modo más tranquilo posible" sus deliberaciones y aclaró que, "simplemente", sigue "confiando en la Justicia".