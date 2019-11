La redacción de Sálvame, impactada por el mensaje que llegó a sus colaboradores

Como cada miércoles, Carlota Corredera subió a la casa de Gran Hermano VIP 7 para encontrarse con los concursantes que tienen un pie fuera del concurso . La presentadora de Sálvame se vio las caras con Adara y Antonio David. Los dos nos dieron declaraciones que nos sorprendieron mucho porque parece que lo que en la vida real son días, en la casa de Guadalix de la Sierra son semanas... El pensamiento de cada uno de los concursantes cambia constantemente con el paso del tiempo y esto lo podemos ver en cada una de las galas.

Cuando Antonio David entraba en la sala donde se encontraba Carlota Corredera, no le dejaba ni hablar para decirle: "Antes de nada, tu sabes que ahí dentro hay una persona que me manda un mensaje. Me dice que te diga que te quiere mucho y a todos los compañeros del plató que también, que os manda mil besos". No sabemos cómo se ha enterado de que la presentadora sube los miércoles a ver a los expulsados ya que ella no se ha encontrado con su amiga ya que no ha llegado a estar a las puertas de la expulsión, pero por alguna razón desconocida le quiso enviar ese mensaje a Sálvame.

En cuanto el alegato que hizo Olga, la mujer de Antonio David el pasado martes, el concursante no pudo evitar las lágrimas al recordarlo y explicaba que: "Fue sincera, muy de verdad, como ella es, muy de sentimientos y muy auténtica". El participante de GH VIP 7 no se puede ni imaginar la que se ha formado afuera de la casa más famosa de España. Ni si quiera puede llegar a pensar que su mujer se ha sentado en Sábado Deluxe para dar más detalles sobre la polémica con Rocío Carrasco.

En el turno de Adara, la concursante se mostró más relajada que la primera vez que se encontraba con Carlota Corredera. A pesar de que el alegato de su madre fue de lo más feliz posible, la modelo se ha percatado de que hay algo que no le cuadra: "Eso no lo entendí muy bien, entendí que me apoyaba, pero no que estaba 100% feliz". Lo que no ha comprendido es la famosa frase que pronunció su madre que decía que todo estaba preparado afuera para cuando saliese del concurso.

Además, ¡atención! porque parece que Adara ha reflexionado estas últimas semanas y se ha dado cuenta de que podría haber actuado mal en el concurso: "Vas haciendo cosas y yo he actuado con el corazón y a lo mejor me he equivocado". Al que tampoco le gustó nada esta afirmación fue a su gran amigo Gianmarco, quien después de la conexión con la casa de Guadalix de la Sierra decía: "No me ha gustado nada eso". Tendremos que esperar a esta noche para saber quién de estos dos nominados sale expulsado del reality.